Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor - Son Dakika
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Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

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Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
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ÖTV artışıyla yükselen akaryakıt fiyatlarında ibre yeniden tersine döndü. Brent petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2 lira 22 kuruşluk indirim bekleniyor.

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi ayarlamalarıyla dalgalanan akaryakıt piyasasında motorin kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan maktu ÖTV artışı ve KDV etkisiyle pompa fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından, uluslararası piyasalardaki gevşeme tabelalara indirim olarak yansıyor.

MOTORİNE İNDİRİMİ GECE YARISI TABELALARA YANSIYACAK

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından (00.01) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 TL 22 kuruşluk indirim yapılacak. Yapılacak indirimle birlikte son vergi artışının getirdiği maliyet yükünün önemli bir kısmı telafi edilmiş olacak. Benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İNDİRİM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE OLUŞACAK POMPA FİYATLARI

2,22 TL'lik indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin büyükşehirlerdeki yeni fiyat tarifesinin şu şekilde güncellenmesi öngörülüyor:

İstanbul (Avrupa)

  • Benzin: 84,50 TL
  • LPG: 36,44 TL
  • Motorin (Mevcut): 97,10 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,88 TL

İstanbul (Anadolu)

  • Benzin: 84,40 TL
  • LPG: 35,85 TL
  • Motorin (Mevcut): 96,90 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 94,68 TL

Ankara

  • Benzin: 85,50 TL
  • LPG: 36,54 TL
  • Motorin (Mevcut): 98,20 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 95,98 TL

İzmir

  • Benzin: 85,80 TL
  • LPG: 36,44 TL
  • Motorin (Mevcut): 98,50 TL
  • Motorin (Beklenen indirim sonrası): 96,28 TL
Brent PetrolGüncelGündemÖTVSon Dakika

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SON DAKİKA: Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor - Son Dakika
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