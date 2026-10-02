Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi - Son Dakika
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Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

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Süper Lig hakemi Yasin Kol, "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Trabzonspor-Drogheda United maçının ardından gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, Kol'a sert tepki göstererek, "Bu Yasin Kol, Kocaelispor'u 1. Lig'den 2. Lig'e düşüren adamdır. Allah herkese hak ettiğini yaşatır" dedi.

Kocaelispor Başkan Vekili Veli Başkurt, "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkurt, daha önce Yasin Kol'a yönelik tepkisi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti cezası aldığını hatırlatarak sert ifadeler kullandı.

"KOCAELİSPOR'U 1. LİG'DEN 2. LİG'E DÜŞÜREN ADAMDIR"

Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından konuşan Veli Başkurt, hakemin geçmişte yönettiği Kocaelispor maçlarına ilişkin tepkisini dile getirdi.

Fanatik'in haberine göre Başkurt, "Bu Yasin Kol, Kocaelispor'u 1. Lig'den 2. Lig'e düşüren adamdır. Geçen sene ona tepki gösterdim diye 3 ay hak mahrumiyeti aldım. Allah herkese hak ettiğini yaşatır. Kocaelispor'un hakkını kim yediyse Allah beter etsin" ifadelerini kullandı.

Başkurt, 2025 yılında Kocaelispor-Kayserispor karşılaşmasının ardından da Yasin Kol'a sert tepki göstermişti. Maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Başkurt'a PFDK tarafından 3 ay hak mahrumiyeti ve para cezası verilmişti.

YASİN KOL MAÇIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzonspor ile Drogheda United arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada görev yapan Yasin Kol, maçın ardından gözaltına alındı.

3 AYRI SUÇ İDDİASI

Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında işlem yapıldı.

Kol ve Erel'in "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındıkları bildirildi. 7258 sayılı Kanun, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin çeşitli fiilleri düzenliyor.

İLK OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de operasyon düzenlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri doğrultusunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

İlk operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

KocaelisporTrabzonsporGözaltıFutbolSon Dakika

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