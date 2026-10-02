Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı

Müslümanların kıblesi Kabe’nin de yer aldığı Mekke'deki Mescid-i Haram, yürekleri ağza getiren korkunç bir katliam girişimine sahne oldu.

Kutsal topraklarda yüzlerce Müslümanın ibadet ettiği sırada üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği patlatmaya çalışan bir terörist, güvenlik güçlerinin zamanında ve nefes kesen müdahalesiyle son anda etkisiz hale getirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı şüphesi üzerine Mescid-i Haram ve çevresi adeta kırmızı alarma geçti. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, kutsal mekanda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, güvenlik güçleri Mescid-i Haram çevresindeki tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.