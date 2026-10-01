Bahçeli\'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması

Bahçeli'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklamasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon krizinde adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili sorulan soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Meclis'te yeni yasama yılı açılış töreninde konuşan Bahçeli, konuyla ilgili "Yorum yapmıyoruz" dedi.
TBMM'de yeni yasama yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği Bahçeli, fon krizinde adının geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmek zorunda kalan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili de konuştu.
BAHÇELİ: YORUM YAPMIYORUZ
Bahçeli bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna tek cümlelik yanıt verdi. Devlet Bahçeli, ""Yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
"5 AYDA 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAZANÇ SAĞLADIKLARI" İDDİASI
Fon krizinde, istifa eden eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine toplam 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve kısa süre içinde bu hisselerin satışından yaklaşık 2 milyar 170 milyon lira gelir elde ettiği ifade edilmişti.
Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.
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