Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasıyla başlayan krizde dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun kararını değiştirmek için teknik direktör Jorge Jesus ile Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença'nın bizzat devreye girdiği belirtildi.

HAVAALANINA KADAR GİTTİLER

Ronaldo'nun kampı terk etme kararının ardından Jesus ile Proença'nın yıldız futbolcuyu ikna etmek amacıyla havaalanına gittiği aktarıldı. İkilinin burada Ronaldo ile görüşerek kararından vazgeçirmeye çalıştığı ancak girişimlerinin sonuç vermediği belirtildi.

RONALDO KARARINDAN DÖNMEDİ

Kendisini ikna etmek için yapılan görüşmelere rağmen kararını değiştirmeyen Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı. Ronaldo daha önce yaptığı açıklamada, teknik direktörün basın toplantısı ve federasyon başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından kamptan ayrılma kararı aldığını duyurmuştu. Portekizli yıldız, ayrılık nedenleri konusunda ise dikkat çeken ifadeler kullanarak, "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım" demişti.

JESUS NE DEMİŞTİ?

Jorge Jesus, Ronaldo'nun Danimarka karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacağını kendisine söylediğini açıklamıştı. Jesus, yıldız futbolcuya ihtiyaç duyması halinde yaklaşık 30 dakika süre verebileceğini ifade ederken, "Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez. Ne o ne de başka biri" sözlerini kullanmıştı. Ronaldo ise yaşananların ardından kampı terk etme kararından vazgeçmedi.