Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede - Son Dakika
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Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

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Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
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MHK'ye yönelik soruşturmada eski hakem Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında ortaya attığı iddialar tartışılırken dikkat çeken bir fotoğraf ortaya çıktı. Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile aynı karede yer aldığı görüntü gündeme gelirken, ünlü yorumcunun Tuna'nın iddialarına verdiği sert yanıt da yeniden dikkat çekti.

Türk futbolunda MHK'ye yönelik yürütülen soruşturmanın yankıları sürerken, eski hakem Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde yer alan iddiaların ardından dikkat çeken bir fotoğraf ortaya çıktı.

Paylaşılan görüntüde Ahmet Çakar ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun aynı karede yer alması dikkat çekti.

ALİ TUNA'NIN İFADESİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Eski hakem Ali Tuna, soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla verdiği savcılık ifadesinde Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirmişti.

Tuna, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar'ın kendisine, Çakar ile Toroğlu'nun farklı tarihlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemler konusunda taleplerde bulunduğunu söylediğini öne sürmüştü.

Tuna'nın aktardığına göre Acar, Gündoğdu'nun bu görüşmelerde talepleri not aldığını ve bunlara göre hareket ettiğini iddia etmişti. Tuna da savcılık ifadesinde kendisine aktarılan bu iddiaların müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik bir eylem olabileceğini savunmuştu. Söz konusu iddiaların Tuna'nın doğrudan gözlemine değil, Eren Acar'ın kendisine aktardığını söylediği bilgilere dayandığı belirtilmişti.

Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

ÇAKAR İDDİALARI SERT BİR DİLLE REDDETTİ

Ali Tuna'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından Ahmet Çakar'dan yanıt gelmişti. İddiaları ironik ifadelerle reddeden Çakar, açıklamasına, "Evet doğrudur. Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk" sözleriyle başlamıştı.

Çakar, açıklamasının devamında Yasin Kol, Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır üzerinden örnekler vererek iddialarla alay etmiş, paylaşımını "Böyle gerizekalıca iftira olur mu?" sözleriyle tamamlamıştı.

Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede

ŞİMDİ DE BU FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

İddialar ve Çakar'ın yanıtının ardından ortaya çıkan fotoğraf ise tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Görüntüde Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu'nun başka isimlerle birlikte aynı karede bulunduğu görülüyor. Fotoğraf, iki ismin geçmişte bir araya geldiğini gösterirken, tek başına Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde aktardığı iddiaları doğrulayan bir kanıt niteliği taşımıyor.

Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
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SON DAKİKA: Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede - Son Dakika
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