Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu? - Son Dakika
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Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile sohbet etti. Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli, sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. dönem 5. Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğindeki resepsiyona devlet protokolü, bakanlar ve çeşitli siyasi partilerin milletvekilleri katıldı.

BAHÇELİ, İMRALI HEYETİ’NE DEMİRTAŞ’I SORDU: SELAMIMI SÖYLERSİNİZ OLUR MU?

Resepsiyonda DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşmak için yanına gitti. Resepsiyondan ayrılacakları için yanına geldiklerini söyleyen TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Bahçeli ile selamlaştı.

Sohbet sırasında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın nasıl olduğunu soran Bahçeli sonrasında ise gülümseyerek "Maşallah. Selamımı söylersiniz olur mu?" dedi.

Bahçeli ile sohbetin ardından DEM Parti heyeti resepsiyondan ayrıldı.

“O KADAR DERİNE GİREMEM"

Öte yandan resepsiyon sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Selahattin Demirtaş konusunda "bir adım atılmadığı" yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine, "O kadar derine giremem" dedi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Halis demir Halis demir:
    barışı isteyip savaşa hayır diyen garban çocukları artık şehit olmasın diyen bahçeliye benden selamlar olsun m.kemalin askerleri savaşa bilir zengin çocukları bekliyoruz sıra onlarda 5 9 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sehit aileleri adına konusmaya da artık utanmıyorsunuz dimi. 4 1
    Halis demir Halis demir:
    bayram bende şehit ailesiyim hadi kendi çocuğunu yolla yok yemiyosa sus 0 1
  • Celal Değirmenci Celal Değirmenci:
    Allah'ım ne günlere kaldık. 10 2 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Allah için 1 tane Şehit Ailesine hiç Selam yolladınmı 12 0 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Bu laflar kıyametin alameti gibi 8 2 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    pkk ile bile barıştınız. Mustafa Kemalle barışamadınız 5 1 Yanıtla
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