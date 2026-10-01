Acun Ilıcalı\'nın yüreğini ağzına getiren kaza

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kazaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Lucas Gourna-Douath antrenman tesislerinin yakınında aracıyla kaza yaptı. Kaza sonucunda aracı devrilen genç oyuncunun yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Hull City forması giyen Sorba Thomas da 11 Eylül 2026 tarihinde aynı yolda kaza yapmış, aracı ters takla atmıştı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’de korkutan bir trafik kazası yaşandı.
GOURNA-DOUATH'TAN KORKUTAN KAZA
İngiliz kulübünün 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınlarında aracıyla kaza yaptı. Kontrolden çıkan aracının devrilmesi sonucu büyük tehlike atlatan Fransız futbolcu, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Sağlık durumu iyi olan genç oyuncunun kazayı nasıl yaptığı henüz açıklanmadı.
AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA
Hull City tesislerine giden yolda yaşanan bu olay, kısa süre önce gerçekleşen başka bir kazayı hatırlattı. Takımın bir diğer oyuncusu Sorba Thomas da 11 Eylül 2026 tarihinde aynı güzergahta direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve aracı ters takla atmıştı.
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