Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

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Acun Ilıcalı\'nın yüreğini ağzına getiren kaza
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Lucas Gourna-Douath antrenman tesislerinin yakınında aracıyla kaza yaptı. Kaza sonucunda aracı devrilen genç oyuncunun yara almadığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Hull City forması giyen Sorba Thomas da 11 Eylül 2026 tarihinde aynı yolda kaza yapmış, aracı ters takla atmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’de korkutan bir trafik kazası yaşandı. 

GOURNA-DOUATH'TAN KORKUTAN KAZA

İngiliz kulübünün 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınlarında aracıyla kaza yaptı. Kontrolden çıkan aracının devrilmesi sonucu büyük tehlike atlatan Fransız futbolcu, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Sağlık durumu iyi olan genç oyuncunun kazayı nasıl yaptığı henüz açıklanmadı. 

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza

AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA

Hull City tesislerine giden yolda yaşanan bu olay, kısa süre önce gerçekleşen başka bir kazayı hatırlattı. Takımın bir diğer oyuncusu Sorba Thomas da 11 Eylül 2026 tarihinde aynı güzergahta direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve aracı ters takla atmıştı.

Acun IlıcalıHull CityFutbolKazaSporSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • mzcotomotiv mzcotomotiv:
    hükumet haberlerinin yorumları hep kapalı övgü ile bahsedeceğiz açın onları 4 0 Yanıtla
    Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Eğer bir tane Yeni Partili bir Siyasetçi yapmış olacaktı bu rezilliği anında ters kelepçe tutuklarlardı.. 1 0
    Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Çok övülecek yanları var tabii...! 0 0
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    bu adamın olduğu yerde kaç kişi ya kaza geçirdi ya öldü taa ailesinden başlayan bir lanetlik var 0 0 Yanıtla
  • İsmail Gar İsmail Gar:
    diğer haberlerde neden yorum yok sana soruyorum son dakika yasakmı onlara yorum yapmak? 0 0 Yanıtla
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