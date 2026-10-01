Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi - Son Dakika
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Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

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Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamaları dikkat çekti. Üşümezsoy, bundan sonraki süreçte Pamukkale Fayı'na işaret ederek Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeli bulunduğunu savundu.

Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi işaret etti: 6,5 ile 7 arasında deprem potansiyeli var

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bölgedeki faylara ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.

Üşümezsoy, geçmişte dikkat çektiği deprem bölgelerini sıralarken bundan sonraki süreçte risk taşıdığını düşündüğü faylardan birinin Pamukkale Fayı olduğunu söyledi. Fayın yaklaşık 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu savunan Üşümezsoy; Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattına dikkat çekti.

ŞANLIURFA'DAKİ DEPREM 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül'de saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildi.

Depremin ardından bölgede saha çalışmaları yürütülürken, Üşümezsoy'un 31 Mart 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme taşındı.

BOZOVA FAYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Üşümezsoy, söz konusu değerlendirmelerinde Atatürk Barajı'nın güney kesimindeki faylara dikkat çekmiş, özellikle Bozova Fayı çevresindeki stres birikiminin izlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı fayların gerilme yaşayabileceğini savunan Üşümezsoy, Atatürk Barajı çevresindeki fayların konumu ve bölgedeki stres değişimlerine işaret etmişti.

Karaköprü'de meydana gelen son depremin ardından Bozova Fayı da yeniden gündeme geldi. Fayın, 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE İŞARET ETTİĞİ BÖLGELERİ SIRALADI

Üşümezsoy, geçmiş yıllarda yaptığı değerlendirmelere de değindi. 2012 yılında Erzincan depreminin 20. yılı dolayısıyla kendisine riskli bölgelerin sorulduğunu belirten Üşümezsoy, o dönem Sivrice, Acıpayam ve Yedisu'yu işaret ettiğini söyledi.

Bu bölgelerden Sivrice ve Acıpayam'da daha sonra deprem meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, Sisam depreminden önce de Sisam Fayı'na dikkat çektiğini belirtti.

Üşümezsoy ayrıca geçmiş değerlendirmelerinde Silivri-Kumburgaz hattında 6 ile 6,5 arasında deprem meydana gelebileceğini söylediğini ve Simav-Sındırgı bölgesini de işaret ettiğini anlattı.

BU KEZ PAMUKKALE FAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni değerlendirmesinde Pamukkale Fayı üzerinde duran Üşümezsoy, bu fayın risk taşıyan faylardan biri olduğunu savundu.

Pamukkale Fayı'nın 7'nin altında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Üşümezsoy, büyüklüğün 6,5 ile 7 arasında olabileceğini ifade etti.

Fayın uzandığı bölgeyi de açıklayan Üşümezsoy; Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattını işaret etti.

TARİHSEL DEPREMLERİ HATIRLATTI

Pamukkale ve çevresinin tarihsel depremler açısından dikkat çeken bir bölge olduğunu belirten Üşümezsoy, Laodikeia çevresinde geçmişte çok sayıda deprem yaşandığını söyledi.

Bölgedeki sıcak su kaynaklarının da faylarla bağlantılı olduğunu ifade eden Üşümezsoy, Milattan Sonra 40 yılında bölgede meydana gelen büyük bir depremin tarihsel kayıtlarda yer aldığını belirtti.

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