Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan “Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı”nı kurdu. Vakfın kuruluşuna ilişkin ilanda, başlangıç mal varlığının 5 milyon lira olduğu belirtildi.

VAKFIN KURUCUSU FAHRETTİN KOCA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre vakfın kurucusu Fahrettin Koca oldu. Vakfın; eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyet yürütmesi amaçlanıyor.

MAL VARLIĞI 5 MİLYON LİRA

Vakfın kuruluş mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul merkezli vakıf, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edildi.

YÖNETİM KURULUNDA 3 İSİM

Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı. Kuruluş ilanında ayrıca vakfın herhangi bir nedenle tasfiye edilmesi durumunda geriye kalan mal varlığının, kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği belirtildi.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Hekimlik ve sağlık yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli sağlık ve eğitim kuruluşlarında görev alan Koca, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı'nın (TESA) çalışmalarında yer aldı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü. Fahrettin Koca, 2018-2024 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.