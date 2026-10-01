TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz\'ın oğlu da bahis listesinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son beş yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin PFDK'ya sevk edildiğini bildirmişti. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu Doğukan Hüseyin Otyakmaz'ın da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de son beş yıl içerisinde kulüplerde idareci olarak görev almış 448 yöneticinin, bahis oynadıkları tespitiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği açıklanmıştı.

LİSTEDE MECNUN OTYAKMAZ'IN OĞLU DA VAR

Sevk listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden biri ise TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu ve aynı zamanda Sivasspor Başkan Yardımcısı olan Doğukan Hüseyin Otyakmaz oldu. Doğukan Hüseyin Otyakmaz, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. 

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde

OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA: ''ÖNGÖRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ''

Gelişmelerin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Doğukan Hüseyin Otyakmaz, hakkındaki iddialarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Söz konusu bahis işlemlerinin yapıldığı dönemde Sivasspor Kulübü Derneği’nde yalnızca yedek üye olarak yer aldığını belirten Otyakmaz, "O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi.'' dedi. 

"KUPONLARDA SİVASSPOR MAÇI YOKTU''

İncelemeye konu olan bahislerde Sivasspor'un hiçbir müsabakasının yer almadığını vurgulayan Otyakmaz, "Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." sözlerini sarf etti. 

Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuMecnun OtyakmazSivassporDoğukanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:23
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:31
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike
Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 20:04:49. #.0.2#
SON DAKİKA: TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei