TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz\'ın oğlu da bahis listesinde

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesindeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son beş yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin PFDK'ya sevk edildiğini bildirmişti. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu Doğukan Hüseyin Otyakmaz'ın da bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği ortaya çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig ve TFF 1. Lig'de son beş yıl içerisinde kulüplerde idareci olarak görev almış 448 yöneticinin, bahis oynadıkları tespitiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiği açıklanmıştı.
LİSTEDE MECNUN OTYAKMAZ'IN OĞLU DA VAR
Sevk listesinde yer alan en dikkat çekici isimlerden biri ise TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu ve aynı zamanda Sivasspor Başkan Yardımcısı olan Doğukan Hüseyin Otyakmaz oldu. Doğukan Hüseyin Otyakmaz, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA: ''ÖNGÖRMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ''
Gelişmelerin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan Doğukan Hüseyin Otyakmaz, hakkındaki iddialarla ilgili süreç hakkında bilgi verdi. Söz konusu bahis işlemlerinin yapıldığı dönemde Sivasspor Kulübü Derneği’nde yalnızca yedek üye olarak yer aldığını belirten Otyakmaz, "O tarihte herhangi bir futbol yöneticiliği görevi veya yetkisi taşımadığım dikkate alındığında, yasal bir platform üzerinden gerçekleştirilen bu işlemlerin ilerleyen yıllarda bir disiplin incelemesine konu olabileceğini öngörmem mümkün değildi.'' dedi.
"KUPONLARDA SİVASSPOR MAÇI YOKTU''
İncelemeye konu olan bahislerde Sivasspor'un hiçbir müsabakasının yer almadığını vurgulayan Otyakmaz, "Ayrıca önemle belirtmek isterim ki, gerçekleştirdiğim bahislerin hiçbirinde Sivasspor'un herhangi bir müsabakası yer almamaktadır. Konunun kamuoyunda yanlış anlaşılmalara veya gereksiz bir gündeme sebebiyet vermemesi adına bu açıklamayı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." sözlerini sarf etti.
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