Başakşehir'de kadın doğum doktoru sürücüye küfrettiği için 180 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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Başakşehir'de kadın doğum doktoru sürücüye küfrettiği için 180 bin lira ceza aldı

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Başakşehir'de kadın doğum doktorunun otopark girişinde tartıştığı sürücüye küfür ve hakaret ettiği anlar kameraya yansıdı. Polis incelemesinin ardından doktora 180 bin lira trafik cezası uygulanırken ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Başakşehir'de bir kadın doğum doktorunun otopark girişinde tartıştığı sürücüye küfürler yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Kadın doktorun görüntü çeken sürücüye, "Çek arkam sağlam" dediği görüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadın doktora 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Başakşehir'deki Mall of İstanbul AVM otoparkı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın doğum doktoru Ö.K.A. trafikte tartışma yaşadığı bir kişiye aracından inerek küfür ve hakaretler savurdu. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Küfür eden kadın doktorun görüntü çeken sürücüye "Çek arkam sağlam" dediği görüldü.

Görüntüler incelendi, sürücü tespit edildi

Saldırıya uğrayan sürücünün ihbarı üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yürütülen tahkikat kapsamında olay anına ilişkin video kayıtlarını inceleyen ekipler araç sürücüsü Ö.K.A.'nın saldırı amacıyla aracından indiğini tespit etti.

180 bin liralık ceza uygulandı

Polis ekiplerinin tespitlerinin ardından kadın doktora 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi kapsamında 180 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından ayrıca adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
BaşakşehirOtomobil3. SayfaTrafikGüncelPolisSon Dakika

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