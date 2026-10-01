Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

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Yeni Parti lideri Özgür Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme soruldu. Özel, konu hakkında değerlendirme yapmayı “lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek” olarak gördüğünü belirterek yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görüşmede İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine yönelik projelerin ele alındığını belirtti.

Tugay açıklamasında, “Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konular ile kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik. Nazik kabulleri ve İzmir'imize gösterdikleri ilgi için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

<a class='keyword-sd' href='/ozgur-ozel/' title='Özgür Özel'>Özgür Özel</a>'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

GÖRÜŞME ÖZEL'E SORULDU

Tugay'ın Beştepe ziyaretinin ardından gözler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. Meclis açılışı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'e, Cemil Tugay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşme hakkındaki düşüncesi soruldu. Özel, soruya kısa bir yanıt vererek konu hakkında değerlendirmede bulunmayı gerekli görmediğini ifade etti.

“LÜZUMSUZ ÖNEM ATFETMEK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM”

Özel, Cemil Tugay'ın Erdoğan'la görüşmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana, lüzumsuz önem atfetmek olarak değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.” Özel'in bu sözlerinin ardından görüşmeye ilişkin başka bir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekti.

TUGAY İZMİR'İN PROJELERİNİ ANLATTIĞINI SÖYLEDİ

Cemil Tugay ise Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamasında siyasi bir başlığa değinmedi. Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir'in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında bilgi verdiğini belirterek, Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmenin ardından Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar da yeniden gündeme gelirken, Tugay'ın kendi açıklamasında görüşmenin içeriğini İzmir'in gündemi ve kent projeleriyle sınırlandırması dikkat çekti.

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SON DAKİKA: Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı - Son Dakika
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