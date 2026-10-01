TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim - Son Dakika
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TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

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Spor yazarı Uğur Meleke, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Meleke, başkan seçilmesi halinde hayata geçirmek istediği 10 maddelik planını da açıkladı. Listede MHK modelinin değiştirilmesinden yabancı sınırının kaldırılmasına, VAR odasının denetime açılmasından lig takviminin yeniden düzenlenmesine kadar dikkat çeken vaatler yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için sürpriz bir isim adaylığını açıkladı. Spor yazarı Uğur Meleke, TFF Başkanlığına talip olduğunu duyururken göreve gelmesi halinde hayata geçirmek istediği projeleri de kamuoyuyla paylaştı.

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

Meleke'nin açıkladığı planlarda TFF'nin yönetim yapısı, hakem sistemi, VAR uygulaması, yabancı sınırı, statlar ve lig takvimi gibi Türk futbolunun önemli başlıkları yer aldı.

TFF YÖNETİMİNİN YAPISINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Meleke'nin açıkladığı vaatlerin ilk sırasında TFF Yönetim Kurulunun yapısının değiştirilmesi bulunuyor. Meleke ayrıca mevcut Merkez Hakem Kurulu modelinin sona erdirilmesini ve yeni bir sisteme geçilmesini vaatleri arasına aldı.

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

VAR ODASI İÇİN DİKKAT ÇEKEN VAAT

TFF Başkanlığına adaylığını açıklayan Meleke'nin üzerinde durduğu konulardan biri de VAR sistemi oldu. Meleke, VAR odasının denetime açılması gerektiğini belirtirken yayıncı kuruluşun da denetlenmesini istedi.

YABANCI SINIRININ KALDIRILMASINI İSTİYOR

Meleke'nin planları arasında yabancı futbolcu sınırının kaldırılması da bulunuyor. Ayrıca maç kadrolarının 23 kişiden oluşması gerektiğini belirten Meleke, lig takviminin de yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Statların daha iyi standartlara kavuşturulması ve yayın havuzu dağılımının yenilenmesi de açıklanan vaatler arasında yer aldı.

10 VAADİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Uğur Meleke'nin TFF Başkanlığı için açıkladığı vaatler şöyle:

1. TFF Yönetim Kurulu yapısının değiştirilmesi

2. Mevcut MHK modelinin sona erdirilmesi

3. VAR odasının denetime açılması

4. Yayıncı kuruluşun denetime açılması

5. Statların medeni standartlara kavuşturulması

6. Havuz dağılımının yenilenmesi

7. Lig takviminin gözden geçirilmesi

8. Maç kadrolarının 23 kişi olması

9. Yabancı sınırının kaldırılması

10. Dört yılın sonunda görevin bırakılması

"DÖRT YILIN SONUNDA GÖREVİ BIRAKACAĞIM"

Meleke'nin son vaadi ise görev süresine ilişkin oldu. TFF Başkanlığına seçilmesi halinde dört yıl görev yapacağını belirten Meleke, bu sürenin sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı.

Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluUğur MelekeSporSon Dakika

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