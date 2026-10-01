Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Ziraat Bankası, Tera Yatırım’a 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Banka, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirirken, Tera Yatırım’ın Ziraat Bankası nezdinde herhangi bir nakdi veya gayrinakdi riskinin bulunmadığını açıkladı.

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Ziraat Bankası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 600 milyon ABD doları tutarındaki kredi iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, “Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

“BANKAMIZ NEZDİNDE HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR”

Banka, Tera Yatırım ile ilgili teminat mektubuna ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamada, “Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır” denildi.

İDDİALARIN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Bankası’nın açıklaması, Tera Yatırım’a yönelik kredi ve teminat iddialarının sosyal medyada ve siyasette gündeme gelmesinin ardından geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera Yatırım’ın 600 milyon dolar kredi dağıttığı ve bu kaynakla aynı gruba ait fonların alındığı iddiasını gündeme taşımıştı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Ziraat Bankası’nın Tera Yatırım’a sağladığı teminatın üç ayda 26 kat artarak 585 milyon TL’ye çıktığını savunmuş ve bankaya ilişkin sorular yöneltmişti.

Ziraat Bankası ise yaptığı son açıklamayla 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddiaları reddetti.