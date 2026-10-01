Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankası, Tera Yatırım’a 600 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı ve bu paranın belirli kişi ve gruplara aktarılarak geri ödenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Banka, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu savunarak Tera Yatırım’ın banka nezdinde herhangi bir nakdi veya gayrinakdi riskinin bulunmadığını bildirdi.

Ziraat Bankası, Tera Yatırım’a 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Banka, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirirken, Tera Yatırım’ın Ziraat Bankası nezdinde herhangi bir nakdi veya gayrinakdi riskinin bulunmadığını açıkladı. 

“İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ”

Ziraat Bankası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 600 milyon ABD doları tutarındaki kredi iddiasına yanıt verildi.

Açıklamada, “Bankamızın Tera Yatırım'a 600 milyon ABD doları kredi kullandırdığı, bu kaynağın belirli kişi ve gruplara aktarıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

“BANKAMIZ NEZDİNDE HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR”

Banka, Tera Yatırım ile ilgili teminat mektubuna ilişkin de bilgi verdi.

Açıklamada, “Söz konusu firmanın likit değerleri kapsamında bir kamu kurumuna yönelik olarak faaliyet alanına ilişkin düzenlenen teminat mektubu, Bankamız tarafından iade alınmış olup, Tera Yatırım'ın Bankamız nezdinde herhangi bir nakdi ve gayrinakdi riski bulunmamaktadır” denildi.

İDDİALARIN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ziraat Bankası’nın açıklaması, Tera Yatırım’a yönelik kredi ve teminat iddialarının sosyal medyada ve siyasette gündeme gelmesinin ardından geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera Yatırım’ın 600 milyon dolar kredi dağıttığı ve bu kaynakla aynı gruba ait fonların alındığı iddiasını gündeme taşımıştı. 

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise Ziraat Bankası’nın Tera Yatırım’a sağladığı teminatın üç ayda 26 kat artarak 585 milyon TL’ye çıktığını savunmuş ve bankaya ilişkin sorular yöneltmişti. 

Ziraat Bankası ise yaptığı son açıklamayla 600 milyon ABD doları kredi kullandırıldığı ve kredinin geri ödenmediği yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: ANKA
Amerika Birleşik DevletleriZiraat BankasıTera YatırımEkonomiFinansGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:25
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı: Ya adam ol ya da bırak git
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ses kaydı ortaya çıktı: Ya adam ol ya da bırak git
22:12
Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu
Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:59
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?
21:36
MHP’li İsmail Özdemir’den Perinçek’e şiirli “Sedat Peker“ yanıtı
MHP'li İsmail Özdemir'den Perinçek'e şiirli "Sedat Peker" yanıtı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 22:50:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei