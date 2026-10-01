TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti - Son Dakika
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TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

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TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na girişinde siyasi partilerin farklı tepkileriyle karşılaştı. AK Parti ve MHP sıralarından alkışlarla karşılanan Erdoğan'ı, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri ayakta selamlarken diğer partiler yerlerinden kalkmadı. Yeni Parti Grubu ise Erdoğan konuşmasına başladığı sırada salonu terk etti.

TBMM, 28’nci dönemin 5’inci yasama yılına bugün törenle başladı. Genel Kurul Salonu’nda özel oturum düzenlendi. Özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere Genel Kurul'a geldiğinde  AK Parti ve MHP sıraları ayağa kalkarak alkışladı. DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ise ayağa kalkarken alkışlamadı. YENİ Partili milletvekilleri ise ayağa kalmadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA SANDALYEDE OTURMAYA DEVAM ETTİ

Milletvekili olmaması gerekçesiyle açılışı locadan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı sandalyede oturarak karşıladı.

TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, <a class='keyword-sd' href='/yeni-parti/' title='Yeni Parti'>Yeni Parti</a> grubu salonu terk etti

YENİ PARTİLİLER GENEL KURULU TERK ETTİ

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. YENİ Partili vekiller ise protesto ederek salonu terk etti.  Bu anlarda Cumhurbaşkanı kürsüde bir süre beklerken, salondaki isimler ise alkışlarla durumu protesto etti.

TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
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SON DAKİKA: TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti - Son Dakika
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