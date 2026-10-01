TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

TBMM, 28’nci dönemin 5’inci yasama yılına bugün törenle başladı. Genel Kurul Salonu’nda özel oturum düzenlendi. Özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere Genel Kurul'a geldiğinde AK Parti ve MHP sıraları ayağa kalkarak alkışladı. DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ise ayağa kalkarken alkışlamadı. YENİ Partili milletvekilleri ise ayağa kalmadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA SANDALYEDE OTURMAYA DEVAM ETTİ

Milletvekili olmaması gerekçesiyle açılışı locadan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı sandalyede oturarak karşıladı.

YENİ PARTİLİLER GENEL KURULU TERK ETTİ

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. YENİ Partili vekiller ise protesto ederek salonu terk etti. Bu anlarda Cumhurbaşkanı kürsüde bir süre beklerken, salondaki isimler ise alkışlarla durumu protesto etti.