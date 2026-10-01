Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

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Antalya Muratpaşa\'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşet başına geçirilmiş şekilde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da bir şahıs, odasında helyum gazı ve başında poşet ile ölü bulundu.

YAKINLARI EVİNDE BULDU

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1492. Sokak'taki bir apartmanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen G.C.A.'ya (38) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Daireye giren polis ekipleri, G.C.A.'yı odasında yanında helyum gazı ve başında poşetle hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrolde G.C.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına geçirdiği poşete helyum gazı doldurarak intihar ettiği değerlendirilen şahsın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Antalya Adli Tıp KurumuMuratpaşa3. SayfaAntalyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu - Son Dakika
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