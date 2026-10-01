Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun\'un testi pozitif çıktı
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Melisa Şenolsun'un test sonucu belli oldu. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Burak Doğan’ın özel haberine göre; oyuncunun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında test yapılan Melis Sezen'in sonuçları ise negatif çıktı.

<a class='keyword-sd' href='/uyusturucu/' title='Uyuşturucu'>Uyuşturucu</a> operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında biyolojik örnekleri alınan Melisa Şenolsun'a ilişkin inceleme tamamlandı. Şenolsun'un saç örneğinde kokain tespit edildiği aktarıldı. 

MELİS SEZEN'İN SONUCU NEGATİF

Aynı soruşturma kapsamında test yapılan oyuncu Melis Sezen'in kan, idrar ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Sezen, sonucunun negatif çıktığını kendisi de açıkladı.

Melisa ŞenolsunAdli Tıp KurumuUyuşturucuMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Test Positif cikti ne oldu simdi ceza evinemi yollayacaksiniz. Birgün Polisi ziyaret eder evine gider. Verin bakalim söyle 50 60 milyon ceza ozaman neoluyor görürler. Bu is bir kalip daha sonra serbest birakmak ile olmuyor. Alismis kudurmusdan beterdir. 1 0 Yanıtla
  • ibrahim çetin ibrahim çetin:
    baksana abi insanı sisecek gibi bakıyor çekmiş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! Melisa Şenolsun'un testi pozitif çıktı - Son Dakika
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