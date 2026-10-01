PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PFDK\'ya sevk edilen Hakan Daltaban\'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk ettiği isimlerden biri olan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Hakan Daltaban, konuyla ilgili yazılı bir kamuoyu açıklaması yaptı. Yasal haklarını kullanacağını belirten Daltaban, iddialara konu olan bahis hesabına ilişkin detayları paylaştı. 

HAKAN DALTABAN'DAN BAHİS SÖZLERİ

Yaklaşık beş yıl önce kendi adına açılan resmi bahis hesabının, yakın çevresindeki gençleri illegal bahisten korumak ve eğlence sınırları içinde tutmak amacıyla kullanıldığını ifade eden Daltaban, hesaptan asla para çekilmediğini vurguladı. Yapılan işlemlerdeki kupon tutarlarının simit parası seviyelerinde olduğunu belirten Daltaban, toplam tutarının 2 bin 500 TL'yi bulmadığını ve kuponlarda Beşiktaş maçının yer almadığını ifade etti. Daltaban, söz konusu hesabın mevzuata uygun olmadığını öğrendiği an kapatıldığını dile getirdi.

PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde

İşte Hakan Daltaban'ın o açıklaması:

TFF tarafından PFDK’ye sevk edildiğimin açıklanması ve tarafıma bildirim yapılması nedeniyle avukatlarım marifetiyle yasal yollara müracaat edecek olmakla beraber kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma kararı aldım.

Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış kupon tutarları da simit parası seviyelerinde kalmıştır.

Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber, sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2 bin 500 TL nı bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır. Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap, yöneticiler bakımından gerekli mevzuatla bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır.

Bu bilgileri, hesabın kullanım biçimini ve işlem boyutunu şeffaf şekilde paylaşmamın nedeni anlaşılacağı üzere “kazanç amaçlı-bağımlılık” şeklinde eylemde bulunulmadığının net şekilde ifade edilmesidir.

Hesap kayıtları ve doğrulanabilir bilgiler çerçevesinde konunun arz ettiğim şekilde gerçekleştiği sabittir.

Hayatımın tüm aşamalarında yasalara saygılı ve illegaliteden uzak yaşamış kumar illetinin her şekil ve seviyesine karşı duruş sergilemiş bir birey olarak tekrar ifade etmek isterim ki o dönemde çevremdeki çocuklarımızın yanlış yollara sapmaması ve kontrolüm altında bulunmaları adına takındığım tavrın bugün de arkasındayım.''

PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuSosyal MedyaSosyal MedyaBeşiktaşFutbolMedyaSimitSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:18
Ortalığı karıştıran görüntü Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
Ortalığı karıştıran görüntü! Ahmet Çakar ile Ferhat Gündoğdu aynı karede
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:34:49. #.0.2#
SON DAKİKA: PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei