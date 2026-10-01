Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Mersin trafiğinde kırmızı ışıkta duran bir dolmuşta yaşananlar, eğlenceli anlara sahne oldu. Yan şeritte bekleyen sebze yüklü pikaptan marulun 10 liraya satıldığını öğrenen dolmuş şoförü, camdan uzanarak satın aldığı marulları yolculara dağıttı.

"POŞET YOK MU?" DİYE SORAN YOLCUYA BOMBA YANIT

Marulları araç içerisine alan şoför, yolculara dönerek "Onları al oğlum, bu marulları arkaya ilet" diyerek sebzeleri elden ele dağıtmaya başladı. Bu sırada yolculardan birinin "Poşet yok mu?" diye sorması üzerine şoför, "Ya ne yapacaksın poşeti? Adam 10 liraya marul veriyor, bir de poşet soruyorsun" karşılığını verdi. Şoförün sözleri araçtaki yolcuları kahkahaya boğdu.

YOLCULAR DA MARUL İSTEDİ

Dolmuşta yaşanan neşeli anlar bununla da sınırlı kalmadı. Diğer yolcuların "Bir tane de bana al bari" diyerek şoförden marul istemesi üzerine şoför, pikap sahibinden iki marul daha satın aldı. Kırmızı ışık süresince dolmuşta yaşanan alışveriş ve şakalaşmalar, arka koltukta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.