Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin’de kırmızı ışıkta bekleyen bir dolmuşta, şoförün yan şeritteki sebze yüklü pikaptan 10 liraya marul alıp yolculara dağıtması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Şoförün marul isteyen yolcunun “Poşet yok mu?” sorusuna verdiği esprili yanıt araçtakileri kahkahaya boğarken, diğer yolcuların da marul istemesiyle kırmızı ışıkta ilginç bir alışveriş yaşandı.

Mersin trafiğinde kırmızı ışıkta duran bir dolmuşta yaşananlar, eğlenceli anlara sahne oldu. Yan şeritte bekleyen sebze yüklü pikaptan marulun 10 liraya satıldığını öğrenen dolmuş şoförü, camdan uzanarak satın aldığı marulları yolculara dağıttı.

"POŞET YOK MU?" DİYE SORAN YOLCUYA BOMBA YANIT

Marulları araç içerisine alan şoför, yolculara dönerek "Onları al oğlum, bu marulları arkaya ilet" diyerek sebzeleri elden ele dağıtmaya başladı. Bu sırada yolculardan birinin "Poşet yok mu?" diye sorması üzerine şoför, "Ya ne yapacaksın poşeti? Adam 10 liraya marul veriyor, bir de poşet soruyorsun" karşılığını verdi. Şoförün sözleri araçtaki yolcuları kahkahaya boğdu.

YOLCULAR DA MARUL İSTEDİ

Dolmuşta yaşanan neşeli anlar bununla da sınırlı kalmadı. Diğer yolcuların "Bir tane de bana al bari" diyerek şoförden marul istemesi üzerine şoför, pikap sahibinden iki marul daha satın aldı. Kırmızı ışık süresince dolmuşta yaşanan alışveriş ve şakalaşmalar, arka koltukta bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. 

AlışverişMersinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Van Bommel’den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
Christa Pike’ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı
Yapıcıoğlu’ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı
Milli takım kampını terk eden Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike Milli takım kampını terk eden Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:59
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu
Bahçeli, İmralı Heyeti’ne Selahattin Demirtaş’ı sordu: Selamımı söylersiniz olur mu?
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
20:47
Soma’da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi
20:08
Şarkıcı Güllü’nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı İşte istenen ceza
Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 00:29:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei