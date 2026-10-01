Diagne sözünü tutunca Diyarbakırlı baba oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi - Son Dakika
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Diagne sözünü tutunca Diyarbakırlı baba oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

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Diagne sözünü tutunca Diyarbakırlı baba oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi
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Amedsporlu Mbaye Diagne'nin verdiği sözü tutması üzerine Diyarbakırlı baba, oğluna 'Adem Mbaye Diagne' adını verdi. 20 günlük bebeğin adına çevresi ilk başta inanmadı; Diagne bebeği hastanede ziyaret etti ancak aileyle görüşemedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Yücel, Amedspor forması giyen Mbaye Diagne'nin geçen sezon Süper Lige çıkma ve gol kralı olma sözünün ardından verdiği sözü tuttu. Dördü kız 5 çocuk babası olan Yücel, dünyaya gelen oğluna "Adem Mbaye Diagne" adını verdi.

Merkez, Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi Bozpınar Küme Evlerinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Yücel, Amedspor sevgisini oğlunun ismine taşıdı. Amedspor forması giyen Mbaye Diagne'nin geçen sezon takımı Süper Lig'e çıkaracağı ve gol kralı olacağı yönündeki sözlerinin ardından Yücel de çevresindekilere, Amedspor'un Süper Lig'e çıkması ve Diagne'nin gol kralı olması halinde oğluna futbolcunun adını vereceğini söyledi. Amedspor'un Süper Lige yükselmesinin ardından 4 kız çocuğu bulunan Yücel, 5'inci çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadı. Yücel, oğluna "Adem Mbaye Diagne Yücel" adını verdi.

Amedspor sevgisinin yalnızca oğlunun ismiyle sınırlı olmadığını belirten Yücel, ailecek şehirlerinin takımlarını desteklediklerini söyledi. Çevresinden bu kararına ilişkin güzel tepkiler aldığını belirten Yücel, maddi ya da manevi herhangi bir beklentisinin olmadığını kaydetti. Yücel, tek isteğinin oğlu ile Mbaye Diagne'nin bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesi olduğunu ifade etti. Yücel, "İnşaat sektöründe çalışıyorum. Diagne'yi çok seviyorum. Diagne geçen sezon söz vermişti gol kralı olacağına dair ve Amedspor'u Süper Lige çıkaracağına dair. Bende o zaman söz verdim çevremdekilere eğer bir erkek çocuğum olursa adını Mbaye Diagne koyacağım diye. Oda sözünü tuttu, bende sözümü tuttum. İlk duyulunca herkes beni arıyordu ve senin çocuğun mu diye soruyorlardı. Bende evet diyordum ve kimse inanmıyordu. Ailemden ve çevremden kimse inanmıyordu ama ben sözümü tuttum. Hatta nüfus müdürlüğündeki memur bile birkaç kere emin misin diye sordu. Bende evet eminim dedim" dedi.

Hiçbir maddi veya manevi bir şey beklemediğini ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bu ismi koyarken hiçbir beklentim yoktu. Hiç kimseden hediye veya maddi bir talebim yok. Tamamen o sözünü tuttu bende kendime söz vermiştim bende sözümü tuttum. Oğlum daha 20 günlük. Ailemde şuan güzel karşılıyor. İlk başta inanmıyorlardı. Kimliği getirip gösterince onlarda şok oldu. Tek isteğim var sadece Diagne gelip oğlumla bir hatıra fotoğrafı çekerse çok mutlu olurum. Başkada bir beklentim yok."

Öte yandan Mbaye Diagne'nin, bebeğin kaldığı hastaneye gelerek ziyaret ettiği, ailenin hastanede olmadığından dolayı aileyle görüşemeden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Mbaye DiagneYerelYaşamSporSon Dakika

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