Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Baba Vanga\'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baba Vanga'ya atfedilen 2027 kehaneti yeniden gündeme geldi. İddiaya göre 2027'de küresel ekonomiyi etkileyebilecek “büyük bir finansal sarsıntı” yaşanacak ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına yönelmesi fiyatlarda sert yükselişe yol açabilecek.

Geleceğe ilişkin kehanetleriyle yıllardır adından söz ettiren Baba Vanga'ya atfedilen yeni bir iddia gündeme geldi. İnternette yeniden dolaşıma giren iddialara göre 2027 yılında küresel ekonomiyi etkileyebilecek büyük bir finansal sarsıntı yaşanabileceği öne sürülüyor. Ancak söz konusu öngörünün Baba Vanga tarafından gerçekten dile getirildiğini kanıtlayan doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor.

2027 İÇİN "BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI

Baba Vanga'nın adıyla paylaşılan iddiaların merkezinde bu kez 2027 yılı bulunuyor. Buna göre dünya ekonomisinde ciddi bir finansal kriz yaşanabileceği, geleneksel bankacılık sistemlerine duyulan güvenin zayıflayabileceği ve küresel ölçekte nakit sıkışıklığının ortaya çıkabileceği ileri sürülüyor.

İddialardaki "büyük sarsıntı" ifadesi bir deprem ya da doğal afet için değil, küresel ölçekte yaşanabilecek finansal bir sarsıntı için kullanılıyor.

GÖZLER ALTINA ÇEVRİLEBİLİR

İnternette dolaşan senaryoya göre olası bir finansal kriz, yatırımcıların paralarını daha somut varlıklarda değerlendirme arayışını artırabilir. Bu noktada öne çıkan yatırım araçlarından birinin de altın olacağı iddia ediliyor.

Bankacılık sistemine yönelik güvenin azalması ve piyasaların ciddi şekilde sarsılması halinde yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına yönelebileceği ileri sürülüyor.

Bazı internet kaynaklarında söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının dünya genelinde yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değer kazanabileceği yönünde tahminler de yer alıyor. Ancak bu oranların Baba Vanga'nın doğrulanmış bir öngörüsü olmadığı gibi herhangi bir resmi finansal tahmin niteliği de bulunmuyor.

KEHANETTEKİ EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

2027 iddiasının dikkat çekmesinin ardından "Baba Vanga gerçekten böyle bir şey söyledi mi?" sorusu da gündeme geldi. Baba Vanga'ya atfedilen bu spesifik ekonomik tahmini doğrulayabilecek güvenilir bir yazılı kayıt bulunmuyor. Vanga'ya yıllar içerisinde atfedilen çok sayıda kehanetin doğrudan kendisinin kaleme aldığı belgeler yerine ikinci el anlatımlara ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan listelere dayandığı belirtiliyor.

Bu nedenle 2027 yılında büyük bir finansal sarsıntı yaşanacağı veya altının belirli bir oranda yükseleceği yönündeki anlatının doğrulanmış bir kehanet olarak değil, Baba Vanga'ya atfedilen ve internette dolaşan bir iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SENARYOSU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İddianın temelinde, büyük ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altın gibi varlıklara yönelebileceği düşüncesi bulunuyor.

Küresel ekonomide yaşanabilecek nakit sıkışıklığı, bankacılık sistemine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin yatırımcı davranışlarını değiştirebileceği belirtiliyor.

Ancak bu koşulların oluşması halinde bile altının kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Altın fiyatları; faiz kararlarından doların seyrine, merkez bankalarının politikalarından jeopolitik gelişmelere kadar çok sayıda faktörden etkileniyor.

"BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI 2027'Yİ İŞARET EDİYOR

Baba Vanga'nın adıyla yayılan iddialar böylece bir kez daha tartışma konusu oldu. Bu kez ortaya atılan senaryonun merkezinde 2027 yılında küresel finans sisteminde yaşanabileceği öne sürülen "büyük sarsıntı" ve bunun ardından yatırımcıların altına yönelebileceği iddiası bulunuyor.

Ancak Vanga'nın 1996 yılında hayatını kaybettiği ve kendisine atfedilen yıllara göre düzenlenmiş kehanetlerin önemli bölümünün doğrulanmış birincil kaynaklara dayanmadığı biliniyor. Bu nedenle 2027'ye ilişkin "büyük sarsıntı" iddiasının gerçekleşeceğine dair herhangi bir doğrulanmış bilgi veya bilimsel kanıt bulunmuyor.

Baba VangaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Mutlak Gayb yüce ALLAH'ın gerisi hikaye 4 0 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Bunada inaniyorlarsa Allah akillar versin 4 0 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    hayır kesinlikle böyle şeylere inanmayın 4 0 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    önünü göremeyen kadın geleceği mi görecek...cahil safsatası 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Eski SPK Başkanı’na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 12:33:18. #7.12#
SON DAKİKA: Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei