Baba Vanga\'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Geleceğe ilişkin kehanetleriyle yıllardır adından söz ettiren Baba Vanga'ya atfedilen yeni bir iddia gündeme geldi. İnternette yeniden dolaşıma giren iddialara göre 2027 yılında küresel ekonomiyi etkileyebilecek büyük bir finansal sarsıntı yaşanabileceği öne sürülüyor. Ancak söz konusu öngörünün Baba Vanga tarafından gerçekten dile getirildiğini kanıtlayan doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor.

2027 İÇİN "BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI

Baba Vanga'nın adıyla paylaşılan iddiaların merkezinde bu kez 2027 yılı bulunuyor. Buna göre dünya ekonomisinde ciddi bir finansal kriz yaşanabileceği, geleneksel bankacılık sistemlerine duyulan güvenin zayıflayabileceği ve küresel ölçekte nakit sıkışıklığının ortaya çıkabileceği ileri sürülüyor.

İddialardaki "büyük sarsıntı" ifadesi bir deprem ya da doğal afet için değil, küresel ölçekte yaşanabilecek finansal bir sarsıntı için kullanılıyor.

GÖZLER ALTINA ÇEVRİLEBİLİR

İnternette dolaşan senaryoya göre olası bir finansal kriz, yatırımcıların paralarını daha somut varlıklarda değerlendirme arayışını artırabilir. Bu noktada öne çıkan yatırım araçlarından birinin de altın olacağı iddia ediliyor.

Bankacılık sistemine yönelik güvenin azalması ve piyasaların ciddi şekilde sarsılması halinde yatırımcıların "güvenli liman" olarak görülen altına yönelebileceği ileri sürülüyor.

Bazı internet kaynaklarında söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının dünya genelinde yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değer kazanabileceği yönünde tahminler de yer alıyor. Ancak bu oranların Baba Vanga'nın doğrulanmış bir öngörüsü olmadığı gibi herhangi bir resmi finansal tahmin niteliği de bulunmuyor.

KEHANETTEKİ EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

2027 iddiasının dikkat çekmesinin ardından "Baba Vanga gerçekten böyle bir şey söyledi mi?" sorusu da gündeme geldi. Baba Vanga'ya atfedilen bu spesifik ekonomik tahmini doğrulayabilecek güvenilir bir yazılı kayıt bulunmuyor. Vanga'ya yıllar içerisinde atfedilen çok sayıda kehanetin doğrudan kendisinin kaleme aldığı belgeler yerine ikinci el anlatımlara ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkan listelere dayandığı belirtiliyor.

Bu nedenle 2027 yılında büyük bir finansal sarsıntı yaşanacağı veya altının belirli bir oranda yükseleceği yönündeki anlatının doğrulanmış bir kehanet olarak değil, Baba Vanga'ya atfedilen ve internette dolaşan bir iddia olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞ SENARYOSU NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İddianın temelinde, büyük ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altın gibi varlıklara yönelebileceği düşüncesi bulunuyor.

Küresel ekonomide yaşanabilecek nakit sıkışıklığı, bankacılık sistemine yönelik endişeler, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerilimlerin yatırımcı davranışlarını değiştirebileceği belirtiliyor.

Ancak bu koşulların oluşması halinde bile altının kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil. Altın fiyatları; faiz kararlarından doların seyrine, merkez bankalarının politikalarından jeopolitik gelişmelere kadar çok sayıda faktörden etkileniyor.

"BÜYÜK SARSINTI" İDDİASI 2027'Yİ İŞARET EDİYOR

Baba Vanga'nın adıyla yayılan iddialar böylece bir kez daha tartışma konusu oldu. Bu kez ortaya atılan senaryonun merkezinde 2027 yılında küresel finans sisteminde yaşanabileceği öne sürülen "büyük sarsıntı" ve bunun ardından yatırımcıların altına yönelebileceği iddiası bulunuyor.

Ancak Vanga'nın 1996 yılında hayatını kaybettiği ve kendisine atfedilen yıllara göre düzenlenmiş kehanetlerin önemli bölümünün doğrulanmış birincil kaynaklara dayanmadığı biliniyor. Bu nedenle 2027'ye ilişkin "büyük sarsıntı" iddiasının gerçekleşeceğine dair herhangi bir doğrulanmış bilgi veya bilimsel kanıt bulunmuyor.