Genel Kurul'da dikkat çeken anlar! DEM Partili vekiller tokalaşmak için sıraya girdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul'da milletvekillerinin salona girmesiyle birlikte dikkat çeken anlar yaşandı.

DEMLİLER, BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile parti milletvekillerinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Sezai Temelli, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına gitti. Siyasi parti temsilcileri Bahçeli ile tek tek tokalaşarak selamlaştıktan sonra Genel Kurul'daki yerlerini aldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' KOMİSYONU GÜNDEMDE

Meclis'in yeni döneminde öne çıkan başlıklar arasında, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik bir izleme komisyonu kurulması yer alıyor. Genel Kurul salonunda partiler arasında gerçekleşen bu selamlaşma, siyasi arenada başlatılması planlanan yeni sürecin ve ılımlı atmosferin yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

MESAİ 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

TBMM'de yeni yasama yılının ilk gün programı, saat 13.00’te Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı töreniyle başladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sunuş konuşmasıyla açılan özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Genel Kurul'a hitap edeceği belirtildi. Resmi programın akşam 18.30'da Tören Salonu'nda düzenlenecek resepsiyon ile tamamlanması planlanırken, Genel Kurul'un olağan yasama mesaisine 6 Ekim itibarıyla başlayacağı bildirildi.