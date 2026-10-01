Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcu kampı terk etti. Ronaldo'nun takımdan ayrıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

ÖZEL JETİNE BİNİP GİTTİ

Ronaldo'nun takım arkadaşları hazırlıklarını sürdürürken federasyona ait bir araçla tesislerden ayrıldığı görüntülere yansıdı. Portekizli yıldızın daha sonra havalimanına geçtiği ve kendisini bekleyen özel jetine binerek Kopenhag'dan Madrid'e hareket ettiği belirtildi.

Ronaldo'nun özel uçağının gerçekleştirdiği yolculuk da büyük merak uyandırdı. Yıldız futbolcunun uçuşunun binlerce kişi tarafından uçuş takip sistemi üzerinden takip edildiği aktarıldı.

KAMPI TERK ETTİĞİNİ KENDİSİ AÇIKLADI

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını yaptığı açıklamayla doğruladı. Kararını teknik direktörün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşme sonrasında aldığını belirten Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Takım Teknik Direktörü'nün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonucunda, Milli Takım kampından ayrılma kararı aldım."

"GERÇEĞİ ZAMANI GELDİĞİNDE ANLATACAĞIM"

Milli takıma her zaman kendisini adadığını belirten Ronaldo, ayrılığının arkasındaki nedenleri ise daha sonra açıklayacağını söyledi. Portekizli yıldız, "Milli Takım'dan ayrılmama neden olan sebeplerle ilgili olarak, zamanı geldiğinde tüm Portekizlilere gerçeği anlatacağım." dedi.

JORGE JESUS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ronaldo'nun ayrılık kararından önce Jorge Jesus ile yaptığı görüşme de gündeme gelmişti. Jesus, yıldız futbolcuya ilk 11'de olmayacağını söylediğini açıklamış ve "Ben teknik direktörüm. Oyuncuya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye alacağım. Sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu benim fikrimi değiştiremez." ifadelerini kullanmıştı. Ronaldo'nun daha sonra kampı terk ederek özel jetiyle ayrılması, Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.