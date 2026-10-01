İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar - Son Dakika
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İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki sebze haline baskın düzenledi. Bölgeden gelen görüntülerde askerlerin Filistinli işçilere fiziksel müdahalede bulunduğu görülürken, baskın sırasında çevrede yoğun askeri hareketlilik yaşandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda bulunan merkezi sebze haline baskın düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA, baskın sırasında pazarda bulunan Filistinlilerin kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

SEBZE HALİNE BASKIN

Olay, İsrail ordusunun Nablus'un doğusunda gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri hareketlilik sırasında yaşandı. İsrail askeri araçlarının bölgeye girmesinin ardından askerler sebze haline de baskın düzenledi.

Filistinli kaynaklar, hal içerisinde bulunan işçilerin kötü muameleye maruz kaldığını aktardı.

YUSUF MAKAMI ÇEVRESİNDE YOĞUN ÖNLEM

Aynı saatlerde yüzlerce İsrailli yerleşimcinin askerlerin yoğun koruması altında Nablus'un doğusundaki Yusuf Makamı'na girdiği bildirildi.

Baskın sırasında çevredeki bazı evlerde yaşayanların dışarı çıkarıldığı, binaların askeri nokta olarak kullanıldığı ve çatılara keskin nişancıların yerleştirildiği aktarıldı.

Batı ŞeriaİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 27kadir2763 27kadir2763:
    kusura bakmayın arkadaşlar ama ben de dahil Cenab-ı Allah bunun hesabını bizlere sorar cihat edin diyor gayrı müslimlerle savaşın diyor kacımız yapabiliyor onun içindir ki Rabbim bizleri af etsin... 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    İsrail'in kölesi İslam ülkeleri mal gibi bakıyor herşeye 1 0 Yanıtla
  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    filistinliler neden hicret etmiyor. nahl 41. bakara 218. nisa 100. enfal 74. ayetlere filistinliler nede uygulamıyorlar. esaret altında bu ekilde yaşanırmı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar - Son Dakika
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