Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni - Son Dakika
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Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni

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MHK'ye yönelik soruşturmanın ardından Ferhat Gündoğdu'nun geleceği tartışılırken dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. MHK'nin 8 üyesinden önceden istifa dilekçesi alındığı, Gündoğdu'nun ise böyle bir taahhütte bulunmadığı belirtildi. Üç yıllık sözleşmesi bulunan MHK Başkanı'nın yaklaşık 15 milyon TL'lik tazminat hakkı olduğu da ifade edildi.

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmanın ardından gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun geleceğine çevrildi. Gündoğdu'nun görevden ayrılıp ayrılmayacağı tartışılırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun hareket alanını daralttığı belirtilen iki önemli detay ortaya çıktı.

8 ÜYEDEN ALINDI, GÜNDOĞDU'DAN ALINMADI

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre; TFF'de uzun yıllardır kurullarda görev alan isimlerden, gerektiğinde kullanılmak üzere önceden boş istifa dilekçesi alınmasının yazılı olmayan bir gelenek olduğu belirtildi.

MHK oluşturulurken de 8 kurul üyesinden istifa dilekçelerinin önceden alındığı ancak Başkan Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı öğrenildi.

Daha önce kuruldan ayrılan Ahmet Şahin ile Yunus Yıldırım'ın da 16 Eylül 2025 tarihinde kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen görevlerinden ayrıldıkları yönünde açıklama yapılmıştı.

TFF'NİN ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN MADDE

Habere göre Gündoğdu konusunda TFF'nin önündeki bir diğer engel ise federasyonun ana statüsünde yer alan düzenleme. TFF Ana Statüsü'nün 43. maddesinin MHK Başkanı ve üyelerinin istifa etmedikleri sürece görevden alınamayacağı hükmünü içerdiği belirtildi. Gündoğdu'dan önceden alınmış bir istifa dilekçesinin bulunmaması nedeniyle federasyon yönetiminin doğrudan görevden alma konusunda hareket alanının sınırlı kaldığı ifade edildi.

TAZMİNATI YAKLAŞIK 15 MİLYON TL

Ferhat Gündoğdu'nun sözleşmesindeki ayrıntı da dikkat çekti. Gündoğdu'nun federasyon ve MHK tarihinde üç yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olduğu belirtildi. MHK Başkanı'nın söz konusu kontrattan kaynaklanan yaklaşık 15 milyon TL'lik tazminat hakkının bulunduğu ifade edildi.

DİSİPLİN İÇİN DE UZUN BİR SÜREÇ VAR

TFF'nin Gündoğdu hakkında disiplin süreci yürütmesinin de belirli aşamalardan geçmesi gerekiyor. Futbol Disiplin Talimatı'nın 81. maddesine göre TFF kurullarının başkan ve üyeleri hakkındaki ciddi disiplin ihlali iddiaları öncelikle Etik Kurulu'na sevk ediliyor.

Etik Kurulu'nun incelemesinin ardından hazırlanan rapor TFF Başkanlığı'na sunuluyor. Yönetim Kurulu ise raporu değerlendirerek gerekli görmesi halinde ilgili kişinin Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verebiliyor.

Bu prosedürün yanı sıra Gündoğdu'dan önceden alınmış bir istifa dilekçesinin bulunmaması ve yaklaşık 15 milyon TL'lik tazminat iddiası, MHK Başkanı'nın geleceği konusunda TFF'nin önündeki süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Merkez Hakem KuruluFerhat GündoğduGündoğduSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • cuneytbatu7234 cuneytbatu7234:
    Bune düzen kardeşim ülkeyi haramiler sarmış 10 0 Yanıtla
  • souleymanoktay souleymanoktay:
    ama para kulüplerden her hafta dünya kadar para cezası aliyorlar bir hafta da öderler 6 1 Yanıtla
  • zafer koc zafer koc:
    Bu tetikçinin tazminatını Galatasaray taraftarı bile öder yeter ki gitsin. FB nın adamı 0 2 Yanıtla
  • cetinuzn@hotmail.com [email protected]:
    15 milyon çerez parası bile değil TFF için çok komiksiniz 1 0 Yanıtla
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