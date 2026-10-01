Ronaldo\'ya hayatının şokunu Galatasaray\'ın yıldızı yaşattı

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı forma, Danimarka karşılaşmasında Rafael Leao'nun olacak.

Milli takımda bugüne kadar 17 numaralı formayı kullanan Galatasaraylı yıldız, Ronaldo'nun ayrılığının ardından forma numarasını değiştirdi.

RONALDO'NUN 7 NUMARASI LEAO'NUN

Rafael Leao'nun bugün oynanacak Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi. Böylece Cristiano Ronaldo'nun yıllardır Portekiz Milli Takımı'nda taşıdığı ve kendisiyle özdeşleşen numara, yıldız futbolcunun kamptan ayrılmasının hemen ardından Leao'ya geçti.

MİLLİ TAKIMDA 50 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 50 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı.