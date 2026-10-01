Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı - Son Dakika
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Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

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Ronaldo\'ya hayatının şokunu Galatasaray\'ın yıldızı yaşattı
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampından ayrılmasının ardından 7 numaralı formanın yeni sahibi belli oldu. Normalde milli takımda 17 numarayı kullanan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Danimarka karşılaşmasında Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı formayla sahaya çıkacak.

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesinin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ronaldo ile özdeşleşen 7 numaralı forma, Danimarka karşılaşmasında Rafael Leao'nun olacak.

Ronaldo'ya hayatının şokunu <a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'ın yıldızı yaşattı

Milli takımda bugüne kadar 17 numaralı formayı kullanan Galatasaraylı yıldız, Ronaldo'nun ayrılığının ardından forma numarasını değiştirdi.

RONALDO'NUN 7 NUMARASI LEAO'NUN

Rafael Leao'nun bugün oynanacak Danimarka karşılaşmasında 7 numaralı formayla mücadele edeceği belirtildi. Böylece Cristiano Ronaldo'nun yıllardır Portekiz Milli Takımı'nda taşıdığı ve kendisiyle özdeşleşen numara, yıldız futbolcunun kamptan ayrılmasının hemen ardından Leao'ya geçti.

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

MİLLİ TAKIMDA 50 MAÇA ÇIKTI

27 yaşındaki Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 50 karşılaşmada görev yaptı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı.

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
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