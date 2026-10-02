Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kardeşi Çetin Kaya'yı öldüren sanığın, cinayet öncesinde tırın altına saklanarak yaklaşık 2 saat 27 dakika beklediği ortaya çıktı. Kardeşinin tıra binmesinin ardından saklandığı yerden çıkan sanığın ateş ettiği dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Duruşma sonrası konuşan acılı abla, "Sanık 1995 yılında babamı vurdu. 2026 yılında da kardeşimi vurdu. Kardeşimin yaşadığı hayatı kardeşimin çocuklarına yaşattı" dedi.

Nenehatun Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde 1 Nisan Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk babası Çetin Kaya, işe gitmek üzere tırının yanına geldi. Aracını çalıştırdığı sırada başında kask bulunan bir şüpheli, tırın altına saklandığı yerden çıkarak Kaya'ya tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kaya'nın 47 yaşındaki ağabeyi Sedat Kaya olduğunu belirledi. Sedat Kaya, olay günü saat 12.00 sıralarında cinayette kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk etapta miras ve para meselesi olduğu düşünülen cinayetin altından ise yıllara dayanan başka bir aile trajedisi çıktı. İddiaya göre S. Kaya, henüz 16 yaşındayken 1995 yılında Gebze ilçesi Akse Sapağı'nda 42 yaşındaki babası Cemal Kaya'yı da bıçaklayarak öldürdü.

O dönem, babasının kendisinin hırsızlık yapan arkadaşlarıyla görüşmesini istemediği ve bu sebeple kendisine tokat attığı, buna öfkelenen S. Kaya'nın gece eve gitmediği öğrenildi. S. Kaya'yı bulmak için evden çıkan baba Cemal Kaya'nın sapakta oğluyla karşılaştığı, "Eve gel" demesine rağmen ret cevabı aldığı ve arkasını dönüp giderken oğlu tarafından karpuz satıcısından alınan bıçakla sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Bu cinayetin ardından S. Kaya'nın cezaevine girdiği kaydedildi.

Baba cinayetinin ardından Kaya ailesinin diğer üyelerinin S. Kaya ile tüm iletişimini kestiği, zanlının ise bu dışlanmayı hazmedemediği ve aile üyeleriyle zaman zaman sürtüşmeler yaşadığı öne sürüldü.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Dosyaya giren görüntü inceleme tutanağında, Sedat Kaya'nın saat 05.00 sıralarında tırın arka kısmına girdiği ve burada saklandığı belirtildi. Çetin Kaya'nın saat 07.22 sıralarında tırının yanına geldiği, yaklaşık 2 dakika sonra araca bindiği, Sedat Kaya'nın ise tırın ortasından çıkarak saat 07.27'de aracın kapısını açtığı ve kardeşine ateş ettiği tespit edildi. Görüntülerde, tırın altından çıkan sanığın kardeşine ateş ettiği anlar yer aldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde sanığın aracın çekici ile dorse kısmı arasına gizlenerek yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca maktulün gelmesini beklediği, Çetin Kaya'nın araca binmesinin ardından 3 el ateş ederek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. İddianamede ayrıca sanığın uzun süreli husumet nedeniyle kardeşini daha önce birçok kez öldürmekle tehdit ettiği, olay yerine silahla ve tanınmamak amacıyla kask takarak geldiği belirtildi.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN" MESAJI

İddianamede, sanığın 18 Mart'ta kardeşi Çetin Kaya'ya, "Doğum günün kutlu olsun. Böyle güzel günler unutulmaz. Sana ve Cemal'e hediyenizi takdim edeceğim" şeklinde mesaj gönderdiği de yer aldı.

İddianamede, sanığın tırın dorse ve çekici arasına yaklaşık 2 saat 27 dakika boyunca saklanarak beklemesi, kardeşiyle arasında uzun süredir devam eden husumet bulunması, olay tarihinden önce maktulü birçok kez öldürmekle tehdit etmesi, olay yerine silahla ve kaskla gitmesi ile gönderdiği mesaj birlikte değerlendirilerek eylemin "planlı ve soğukkanlı bir şekilde tasarlanarak gerçekleştirildiği" kanaatine varıldığı belirtildi.

KULLANILAN TABANCA BAŞKA BİRİNE Mİ AİT?

İddianamede, sanığın olayda kullandığı tabancayı 2025 yılında muavinlik yaptığı dönemde bir otobüste bulduğunu ve şüpheli K.Ş'nin kendisine silah vermediğini söylediği aktarıldı. Buna karşın bilgi sahibi kişilerin, olayda kullanılan tabancanın K.Ş'ye ait olduğunu beyan ettiği, yapılan incelemeler sonucunda da silahın K.Ş'ye ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle K.Ş'nin sanığın eylemine silah sağlayarak iştirak ettiği değerlendirmesine yer verildi.

SANIK: YÜZÜM ZARAR GÖRMESİN DİYE KASK TAKTIM

Sedat Kaya hakkında "tasarlayarak kardeşe karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı. Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Sedat Kaya, hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık K.Ş., Çetin Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunması alınan Sedat Kaya, kardeşiyle aralarında babasının öldürülmesi nedeniyle husumet bulunduğunu, olay yerine bu husumeti sona erdirmek amacıyla konuşmak için gittiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Kardeşi Çetin Kaya'nın silahına davrandığını iddia eden sanık, bu nedenle ateş ettiğini söyledi. Kaya ayrıca olay günü kask takmasının nedeninin yüzünün zarar görmesini önlemek olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık K.Ş. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.