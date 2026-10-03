75 ilde dev operasyon! 714 şüpheli tutuklandı

75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Aydın, Manisa, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ başta olmak üzere toplam 75 ilde gerçekleştirildi.

714 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalara 1.945 ekip, 4 bin 863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlar kapsamında toplam 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 537 bin 667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalarda 1.297 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 714'ü tutuklanırken, 179 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.