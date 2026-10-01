Evleri süsleyen bitki 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Tokat'ta, halk arasında 'ağlayan çiçek' olarak bilinen difenbahya bitkisini yiyen 2 yaşındaki çocuk, dudaklarında ve boğazında şişlik oluşması üzerine yoğun bakıma alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

DUDAKLARI VE BOĞAZI ŞİŞTİ

Olay, 2 yaşındaki çocuğun evde babaannesi ve dedesinin yanında bulunduğu sırada meydana geldi. Saksıda yetiştirilen difenbahya bitkisinden kopardığı parçayı ağzına alan Z.L. Hanlı (2), bir süre sonra ağlayarak babaannesinin yanına gitti. Çocuğun dudaklarının şiştiğini fark eden yakınları, onu hastaneye götürdü. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan çocuk, boğazında da şişlik oluşması nedeniyle yoğun bakımda takip edildi. Tedavisinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

SOLUNUM YOLLARINI TEHDİT EDEBİLİYOR

Medical Park Tokat Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Taştan, ev ve ofislerde süs bitkisi olarak kullanılan difenbahyanın öz suyundaki kalsiyum oksalat kristallerinin temas ettiği bölgede tahrişe neden olabildiğini söyledi.

Bitkinin çiğnenmesi veya yenmesi halinde ağız ve boğaz bölgesinde şişlik gelişebileceğini belirten Taştan, "Vücuda değdiği yerde şişme, kızarıklık, yanma hissi oluşturuyor. Ancak çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayati risk altına alabiliyor" dedi.

Taştan, bitkinin öz suyunun yetişkinlerde de tahrişe yol açabildiğini ifade ederek, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

BİZ BÖYLE ETKİSİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK

Baba Melih Hanlı ise olay sırasında işte olduğunu belirterek, çocuğunun yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde annemle babam vardı. Çocuğum oturma odasında yanlarında dolaşırken fark etmemişler, bunu koparıp ağzına almış. Ağlayarak annemin yanına gidince bu çiçeği kopardığını fark etmişler. O arada da çocuğun dudak kısımları şişmiş. Acile götürdüklerinde de bu çiçekten dolayı zehirlendiğini söylemişler. Bizim çocuğumuzu yoğun bakıma aldılar. Hatta o gün dilinin gerisinde de şişme olduğunu söylediler."

Yaşadıkları olayın ardından çocuklu ailelere dikkatli olmaları çağrısında bulunan Hanlı, "Bunu alan arkadaşlarımız dikkat etsin. Hatta çocuğu olanlar bu bitkiyi almasınlar. Bunun ismi difenbahya. Biz böyle etkisi olduğunu bilmiyorduk" diye konuştu.