Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak

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Mehmet Şimşek\'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarda mağdur olan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, “Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor” ifadelerini kullanırken, sorumluların hesap vermesi için hukuki sürecin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunun yakından takip ettiği sorunlu fonlara ilişkin mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını duyurdu. Şimşek, yatırımcılara en kısa sürede ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını belirtirken, Türkiye ekonomisinin küresel zorluklara karşı güçlü duruşunu sürdürdüğünü vurguladı.

FON MAĞDURLARI İÇİN 'HIZLI ÖDEME VE ADALET' VURGUSU

Sosyal medya hesabı üzerinden piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, sorunlu fon krizinin çözümüne yönelik net bir yol haritası çizildiğini belirtti. Kurumların titizlikle çalıştığını vurgulayan Şimşek, "Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı. Sürecin adli boyutuna da dikkat çeken Şimşek, Adalet Bakanlığı'nın yatırımcı haklarını korumak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci tavizsiz yürüttüğünü kaydetti.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN EKONOMİDE 'DAYANIKLILIK' TABLOSU

Bakan Şimşek, yaşanan finansal dalgalanmalara, küresel çatışmalara ve yüksek emtia fiyatlarına rağmen Türkiye ekonomisinin temel göstergelerindeki iyileşmeye dikkat çekti. Zorlu koşullara rağmen enflasyondaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirten Şimşek, ekonomik büyüme hızının ticaret ortaklarının yaklaşık iki katı seviyesinde seyrettiğini aktardı. Cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 ile sürdürülebilir bir çizgide bulunduğunu ifade eden Bakan Şimşek; brüt dış finansman ihtiyacının GSYH’ye oranının yüzde 16’ya gerilediğini, brüt dış borcun milli gelire oranının ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalamasının oldukça altında kaldığını vurguladı. Bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısında kaldığına işaret eden Şimşek, kamu borcunun GSYH’ye oranının ise yüzde 22 seviyesinde tutulduğunu belirtti.

"SERMAYE PİYASALARI DAHA GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI ÇIKACAK"

Güçlendirilen makroekonomik temellerin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, alınan proaktif tedbirlerin önemine değindi. Yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye olası olumsuz etkilerinin sınırlı kalacağını belirten Şimşek, atılan kararlı adımların sonucunda Türkiye'nin sermaye piyasalarının çok daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet ŞimşekGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    kimin parasini kime veriyorsunuz 15 2 Yanıtla
    Kadir Can Kadir Can:
    Senin paranı fon mağdurlarına vereceklermiş 2 2
  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    kimin parasını kime ödüyorsun sayın bakan çalınan parayı geri aldınmıki emeklinin işçinin parasını fona para yatıran açgüzlere yatırma yetkisini kim verdi sana 13 2 Yanıtla
  • yakupdenli29.yd yakupdenli29.yd:
    vurun milletin sırtına ödenir 10 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    sakın hazineden karşilamayin sayin bakan 7 3 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    sebep? kar etselerdi paylaşacaklar mıydı? 8 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak - Son Dakika
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