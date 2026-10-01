Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı\'ya iyi hal indirimi uygulandı

İstanbul Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u (38) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Fethi Şancı (35), 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanması için duruşmaya ara verildiği sırada sanığa saldırmaya çalışan Karakoç'un 2 kardeşi hakkında 4 gün disiplin hapsi cezası verildi.

BARIŞMA BAHANESİYLE EVİNE GİTTİ

Beykoz Çubuklu Mahallesi'nde 15 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Fethi Şancı, barışma bahanesiyle bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç'un evine gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılan Aysel Karakoç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Şancı, çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fethi Şancı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava bugün Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Fethi Şancı'nın hazır bulundurulduğu duruşmaya Aysel Karakoç'un ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Şancı, çok pişman olduğunu söyledi. Kararın yazılması için duruşmaya ara verildiği sırada Aysel Karakoç'un kardeşleri ve annesi sanığa saldırdı. Jandarma ve güvenlik personelinin araya girmesiyle dışarı çıkarılan Karakoç'un 2 kardeşi hakkında 4 gün disiplin hapsi kararı verilirken, annesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İYİ HAL İNDİRİMİ İLE MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fethi Şancı'yı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında 'iyi hal indirimi' uygulayarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

DUBAİ'YE KAÇMAK İÇİN BİLET ALMIŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fethi Şancı'nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç'u vücudunun farklı yerlerinden bıçakladığı, Karakoç'un kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Olaydan 5 gün önce eğlendikleri mekanda Karakoç'u kıskanan Şancı'nın maktulle tartıştığı, aradan geçen sürede öldürme kararından vazgeçmeyerek eylemini gerçekleştirdiği aktarıldı. Şancı'nın yemek yedikleri restorandan bir bıçak alarak öldürme niyetini önceden oluşturduğu, ancak Karakoç'un evinde bulduğu daha elverişli başka bir bıçakla cinayeti işlediği ifade edildi. Sanığın olayın ardından Dubai'ye kaçmak amacıyla uçak bileti aldığı kaydedilen iddianamede, Şancı'nın 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.