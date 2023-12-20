Son Dakika Madrid Haberleri

- 20.12.2023 20 Ara 16:30 İspanya'da İsrail ile silah ticaretine son eylemi düzenlendi
- 20.12.2023 20 Ara 01:55 Atletico Madrid ve Getafe 3-3 berabere kaldı
- 18.12.2023 18 Ara 12:03 Arsenal, Brighton'ı yenerek liderliğe yükseldi
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İtalya'da Inter, Lazio'yu deplasmanda 2-0 yendi. LaLiga'da Real Madrid, Villarreal'i 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. PSG, Lille ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.
- 18.12.2023 18 Ara 01:15 Real Madrid Villarreal'i 4-1 mağlup etti
- 17.12.2023 17 Ara 16:21 Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı Madrid'de 4. oldu
- 16.12.2023 16 Ara 16:28 Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen gösteride, Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalığın arasında Madridli çocuklar da yer aldı. Manifestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.
- 12.12.2023 12 Ara 21:58 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid'de görüştü
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Madrid'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımın önemi ve barışçıl bir çözüm için işbirliği konuları ele alındı.
- 05.12.2023 05 Ara 20:02 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde yeterli desteği almamaları halinde bile İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söyledi. Sanchez, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların son bulmasının iki devletli çözüme dayandığına ilişkin görüşünü yineledi ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini dile getirdi. Sanchez ayrıca, İsrail'in insan hakları ihlalleri ve Gazze ile Batı Şeria'daki işgalleri karşısında AB'nin sessiz kalması halinde, uluslararası toplumda izole olma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve Avrupa'nın politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
- 03.12.2023 03 Ara 18:57 İspanya'da Halk Partisi ayrılıkçı Katalanlara af girişimlerini protesto etti
İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi, sol koalisyon hükümetinin ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimlerine karşı gösteri düzenledi. PP lideri, af girişimini 'dayanılmaz bir aşağılama' olarak nitelendirdi.
- 01.12.2023 01 Ara 15:13 İspanya'da helikopter, otobanda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü
İspanya'nın Madrid kentinde havalanan bir helikopter, kuvvetli fırtına nedeniyle otoyol üzerinde bir aracın üzerine düştü. Kazada helikopterdeki 2 kişi ve aracın sürücüsü yaralandı.
- 01.12.2023 01 Ara 12:17 İspanya'da çocuklarda cep telefonu kullanımına yaş sınırlaması tartışması
İspanya'da iki öğretmenin başlattığı imza kampanyasının ardından, çocuklarda cep telefonu kullanımına yasal olarak yaş sınırlaması getirilmesi tartışması başladı. İmza kampanyasına 63 bin kişi katıldı ve öğretmenler, 16 yaşından küçük çocuklarda cep telefonu kullanımının yasaklanması için yasa çıkarılması talebini Meclis'e sundu. Uzmanlar, cep telefonu kullanımının çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, uyku sorunları ve depresyona neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
- 30.11.2023 30 Kas 11:09 Uzmanlar, stratejik iletişimin önemine dikkat çekti
Uzmanlar, stratejik iletişim kavramının yumuşak güç politikasının bir parçası olduğunu belirterek, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgiye erişim konularında önemli açıklamalarda bulundu.
- 29.11.2023 29 Kas 23:31 İspanya'da Filistin Halkıyla Dayanışma Gösterileri
İspanya genelinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi. İspanyollar, İsrail'e baskı yapılması ve soykırımın durdurulması çağrısında bulundu. Madrid'de binlerce kişi Sol Meydanı'nda toplanarak Filistin'e destek verdi. Ayrıca Madrid'deki 5 metro istasyonunun isimleri değiştirilerek Filistin'e dikkat çekildi.
- 26.11.2023 26 Kas 17:29 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hamas saldırılarını ve Gazze'deki sivil ölümlerini kınadı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist İşçi Partisi mitinginde yaptığı konuşmada, Hamas'ın saldırılarını ve Gazze'deki sivil Filistinlilerin ölümlerini kınadığını vurguladı. Sanchez, İsrail hükümeti tarafından eleştirilen diplomatik kriz hakkında da açıklamalarda bulundu ve insan haklarının savunulması gerektiğini söyledi.
- 25.11.2023 25 Kas 16:53 İspanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Gösteri
İspanya'nın başkenti Madrid'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye birçok bakan ve yetkili katıldı. Kadına şiddete son verilmesi için binlerce kişi sloganlar atarak yürüdü. İspanya'da bu yıl içinde 52 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.
- 25.11.2023 25 Kas 11:57 İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya ve Belçika Başbakanlarını terörizmi desteklemekle suçladı ve büyükelçilerini geri çağırdı. İspanya da İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni çağırarak suçlamalar hakkında izahat talep etti.
- 19.11.2023 19 Kas 01:37 İspanya'da 'Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı' protesto edildi
Başkent Madrid'deki protesto gösterisine yaklaşık 170 bin kişi katıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin sunduğu 'Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı' yaklaşık 170 bin kişinin katılımıyla protesto edildi.
- 18.11.2023 18 Kas 23:47 İspanya'da Podemos lideri İsrail'e baskı çağrısı yaptı
İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve görevdeki Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, Gazze'deki 'planlı soykırıma' son vermek için İsrail'e baskıların devam etmesi gerektiğini söyledi. Belarra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği yürüyüşe katılarak İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi bırakması için İspanya ve Avrupa hükümetlerinin acil önlemler alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi ve Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmesi çağrısında bulundu.
- 18.11.2023 18 Kas 19:05 İspanya'da Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı protesto edildi
İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) sunduğu Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı, yaklaşık 170 bin kişinin katılımıyla protesto edildi. Protestocular, İspanya bayrakları sallayarak ve pankartlarla Başbakan Pedro Sanchez'e tepki gösterdi. Bu af tasarısı, 1977'de getirilen genel aftan bu yana İspanya'daki en büyük ve AB'de onaylanan ilk af tasarısı olacak.
- 18.11.2023 18 Kas 15:49 İspanya'da Katalanlara af yasa tasarısına karşı protesto
İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce İspanyol, Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Meclis'e sunduğu, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısını protesto etti. Sağ ve aşırı sağ görüşlü 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla ve 'Benim adıma değil: Ne af ne de bağımsızlık referandumu. Özgürlük, birlik, eşitlik için' adıyla Madrid kent merkezinde düzenlenen gösteriye, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da katıldı.
- 17.11.2023 17 Kas 15:57 Real Madrid'in genç yeteneği Camavinga sakatlandı
Real Madrid'in Fransız genç yeteneği Eduardo Camavinga, milli takım kampında sakatlanarak sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldi. Camavinga'nın sahalara dönmesi için 8-10 hafta sürecek bir tedavi süreci bekleniyor. Geçen hafta Real Madrid ile sözleşmesini uzatan oyuncu, bu sezon takımının tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.
- 17.11.2023 17 Kas 02:29 İspanya'da Sağcı Grupların PSOE Protestosu Olaylı Sonuçlandı
İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı grupların Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) protesto ettiği gösteri, şiddet olaylarıyla sonuçlandı. PSOE lideri Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimine karşı çıkan sağcılar, PSOE'nin merkez binası önünde toplandı. Göstericiler, güvenlik görevlilerine ve basın mensuplarına taş, şişe, golf topu ve meşale attı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı ve en az 10 kişi gözaltına alındı. PSOE'nin sunduğu af yasa tasarısı ise Meclis'in önceliklerinden biri olacak.
- 16.11.2023 16 Kas 21:10 Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, İsveç'in NATO üyeliği için başvurusunu değerlendirdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı sunumda, İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunmasının önemini vurgulayarak, İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gözetmesi ve ittifak dayanışması ruhuyla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Akçapar, Madrid ve Vilnius zirvelerinde varılan anlaşmaların ve verilen taahhütlerin takibinin Daimi Ortak Mekanizma dahil tesis olunan çoklu ve ikili iş birliği mecraları üzerinden sürdürüleceğini ifade etti.
- 15.11.2023 15 Kas 15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir" "Londra'dan Madrid'e, Cakarta'dan İslamabad'a kadar dünyanın dört bir köşesinde meydanları dolduran yüzbinler gösteriyor ki İsrail, insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur" "İsrail katliamlarına devam...
- 12.11.2023 12 Kas 11:43 İspanya'da Katalan Afı Protestoları Devam Ediyor
İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı 9. gününü geride bırakan gösterilere polis bir kez daha müdahalede bulundu. Madrid'deki gösterilerde 6 kişi yaralandı ve 14 kişi gözaltına alındı. Gösteriler, Meclisteki güven oylamasına kadar devam edecek.
- 12.11.2023 12 Kas 00:07 İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer oldu
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu olan 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes altyapısından Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Ömer'in annesi Demet Şener, çocuklarıyla Madrid'de buluştu. Ömer'in kız kardeşi İrem'e olan benzerliği ise dikkat çekti.
- 11.11.2023 11 Kas 01:09 İspanya'da Gösteriler Devam Ediyor
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Göstericiler, Sosyalist İşçi Partisi'nin binalarını hedef alırken, Başbakan Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşme yaptığı yerde de protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilerin en büyüğü Madrid'deki PSOE binası önünde gerçekleşti. Göstericiler, Başbakan Sanchez'i ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'u hedef aldı. Gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.
- 10.11.2023 10 Kas 15:44 Ancelotti: Arda Güler'in sakatlığı sadece bir kas problemi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Braga maçından önce yaşadığı sakatlığın sadece bir kas problemi olduğunu belirtti. Ancelotti, Arda'nın geleceğinin parlak olduğunu ve oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anladığını söyledi.
- 10.11.2023 10 Kas 03:47 Brezilya'da Amazon Ormanlarında Ormansızlaşma Yüzde 22,3 Azaldı
Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve orman tahribatı, Ağustos 2022 ile Temmuz 2023 arasında yüzde 22,3 oranında azaldı. Hükümetin açıklamasına göre, bu oran 2019'dan bu yana yakalanan en düşük oran oldu. Ormansızlaşmanın 9 bini aşkın kilometrekarelik bir alana denk geldiği belirtildi. Çevre Bakanı Marina Silva, hükümetin 2030'a kadar ormansızlaşmayı tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ettiğini söyledi.
- 09.11.2023 09 Kas 02:02 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi. Bayern Münih, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid, Braga'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Inter ve Real Sociedad da tur atlayan takımlar arasında yer aldı.
- 08.11.2023 08 Kas 23:57 İspanya'da aşırı sağcı gruplar Katalan af girişimine karşı gösterilere devam ediyor
İspanya'da aşırı sağcı gruplar, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) binaları önündeki gösterilerine devam etti. Gösterilerde çıkan çatışmaların ardından bugünkü gösteri daha sakin geçti ve polis provokatör olarak görülen kişileri uzaklaştırdı. PSOE lideri Pedro Sanchez ve ulusal basın da hedef alındı. Ayrıca Madrid dışındaki diğer büyük kentlerde de gösteriler düzenlendi. Katalonya sorunuyla ilgili olarak ise PSOE ve Sumar, af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak hükümet kurmayı planlıyor.
- 08.11.2023 08 Kas 08:17 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik yasa taslağı protesto edildi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti. Madrid'de toplanan protestocular polisle çatıştı ve faşist selam verildiği, diktatör Franco'nun marşının söylendiği görüldü. Protestolarda 36 kişi hafif yaralandı ve altı kişi gözaltına alındı.
- 07.11.2023 07 Kas 23:43 İspanya'da Ayrılıkçı Katalan Siyasetçilere Af Girişimine Karşı Protestolar Devam Ediyor
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı aşırı sağcı gruplar, Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) parti binaları önünde toplandı. Binlerce kişi, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle müzakere yürüten PSOE'yi protesto etti. İspanyol bayrağı taşıyan gösterilere aşırı sağcı Vox partisi de destek verdi. İspanyol polisi, güvenlik önlemleri alarak protestocuların önüne geçmeye çalıştı.
- 07.11.2023 07 Kas 20:22 İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere af planı sokakları karıştırdı
İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü.
- 07.11.2023 07 Kas 20:21 Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Arda Güler'i izledi ve Ancelotti ile görüştü
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i antrenmanda izledi ve genç oyuncu ile Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile görüştü. Montella ayrıca sakatlığı nedeniyle tedavisi uzun süren milli futbolcu Enes Ünal ile de görüştü.
- 07.11.2023 07 Kas 14:17 İspanya'da Katalan liderlere af planına tepki: Polis göstericilere müdahale etti
İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezi önünde toplanan göstericiler, İspanya bayrakları taşıyarak 'Sanchez hapse', 'Puigdemont hapse' sloganları attı.
- 06.11.2023 06 Kas 23:57 İspanya'da Katalan afı tartışmaları binlerce kişiyi sokaklara döktü
İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) parti binaları önünde toplandı. Aşırı sağcı Vox partisi de eyleme destek verdi. Af tartışmaları yargı içindeki kurumları da karşı karşıya getiriyor.
- 06.11.2023 06 Kas 14:55 Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Braga mücadelesinde düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.
- 06.11.2023 06 Kas 14:47 Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasında Real Madrid ile Braga takımları arasındaki maçı yönetecek. Müsabaka, Madrid'deki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak ve Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
- 18.12.2019 18 Ara 09:04 Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kimdir, nereli?
Gürses Kılıç hangi takımı çalıştırıyor? Süper Lig'in 5. tur Galatasaray - Tuzlaspor ikinci maçında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Tuzlaspor teknik adamı Gürses Kılıç ise önemli açıklamalarda bulundu. Gürses Kılıç kimdir, nereli?