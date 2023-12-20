Son Dakika Madrid Haberleri

16:30 İspanya'da İsrail ile silah ticaretine son eylemi düzenlendi İspanya'da 375 sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle, başkent Madrid'deki Meclis binası önünde 'İsrail ile silah ticaretine son' eylemi düzenlendi. STK'ler, İsrail ile silah ve güvenlik ekipmanı alım satımına derhal son verilmesini istedi.

01:55 Atletico Madrid ve Getafe 3-3 berabere kaldı Atletico Madrid, Getafe ile oynadığı maçta 3-1 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 3-3 berabere kaldı. Enes Ünal ise 7 ay sonra kadroya dönerek moral kazandı.

12:03 Arsenal, Brighton'ı yenerek liderliğe yükseldi İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Brighton Hove Albion'ı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. İtalya'da Inter, Lazio'yu deplasmanda 2-0 yendi. LaLiga'da Real Madrid, Villarreal'i 4-1 yenerek liderliğe yükseldi. PSG, Lille ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti.

01:15 Real Madrid Villarreal'i 4-1 mağlup etti Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti. Real Madrid, Jude Bellingham ve Rodrygo Goes'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Villarreal'in tek golüne karşılık Brahim Diaz ve Luka Modriç ile goller bulan Real Madrid sahadan galip ayrıldı. David Alaba ve Ferland Mendy ise sakatlandı.

16:21 Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı Madrid'de 4. oldu Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda 4. olarak başarılı bir performans sergiledi. Milli takım, İspanya ve Hong Kong'u yenerek yarı finale yükseldi ancak İtalya'ya yenilerek 3. olan milliler, Fransa'ya da kaybederek organizasyonu 4. sırada tamamladı.

16:28 Madrid'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi İspanya'nın başkenti Madrid'deki Meclis binasının önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Gazze'deki çocuklarla dayanışma ön plana çıkarıldı. Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla gerçekleştirilen gösteride, Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalığın arasında Madridli çocuklar da yer aldı. Manifestoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce çocuğun hayatını kaybettiği vurgulandı.

21:58 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah Madrid'de görüştü İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Madrid'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Görüşmede Orta Doğu'daki durum, Gazze Şeridi'ndeki insani yardımın önemi ve barışçıl bir çözüm için işbirliği konuları ele alındı.

20:02 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) içinde yeterli desteği almamaları halinde bile İspanya'nın Filistin devletini tanımasına yönelik eğilimin devam ettiğini söyledi. Sanchez, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların son bulmasının iki devletli çözüme dayandığına ilişkin görüşünü yineledi ve Filistin devletinin tanınması gerektiğini dile getirdi. Sanchez ayrıca, İsrail'in insan hakları ihlalleri ve Gazze ile Batı Şeria'daki işgalleri karşısında AB'nin sessiz kalması halinde, uluslararası toplumda izole olma riskiyle karşı karşıya kalacağını ve Avrupa'nın politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

18:57 İspanya'da Halk Partisi ayrılıkçı Katalanlara af girişimlerini protesto etti İspanya'da ana muhalefetteki Halk Partisi, sol koalisyon hükümetinin ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimlerine karşı gösteri düzenledi. PP lideri, af girişimini 'dayanılmaz bir aşağılama' olarak nitelendirdi.

15:13 İspanya'da helikopter, otobanda seyir halindeki otomobilin üzerine düştü İspanya'nın Madrid kentinde havalanan bir helikopter, kuvvetli fırtına nedeniyle otoyol üzerinde bir aracın üzerine düştü. Kazada helikopterdeki 2 kişi ve aracın sürücüsü yaralandı.

12:17 İspanya'da çocuklarda cep telefonu kullanımına yaş sınırlaması tartışması İspanya'da iki öğretmenin başlattığı imza kampanyasının ardından, çocuklarda cep telefonu kullanımına yasal olarak yaş sınırlaması getirilmesi tartışması başladı. İmza kampanyasına 63 bin kişi katıldı ve öğretmenler, 16 yaşından küçük çocuklarda cep telefonu kullanımının yasaklanması için yasa çıkarılması talebini Meclis'e sundu. Uzmanlar, cep telefonu kullanımının çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği, uyku sorunları ve depresyona neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

11:09 Uzmanlar, stratejik iletişimin önemine dikkat çekti Uzmanlar, stratejik iletişim kavramının yumuşak güç politikasının bir parçası olduğunu belirterek, dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgiye erişim konularında önemli açıklamalarda bulundu.

23:31 İspanya'da Filistin Halkıyla Dayanışma Gösterileri İspanya genelinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla gösteriler düzenlendi. İspanyollar, İsrail'e baskı yapılması ve soykırımın durdurulması çağrısında bulundu. Madrid'de binlerce kişi Sol Meydanı'nda toplanarak Filistin'e destek verdi. Ayrıca Madrid'deki 5 metro istasyonunun isimleri değiştirilerek Filistin'e dikkat çekildi.

17:29 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hamas saldırılarını ve Gazze'deki sivil ölümlerini kınadı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sosyalist İşçi Partisi mitinginde yaptığı konuşmada, Hamas'ın saldırılarını ve Gazze'deki sivil Filistinlilerin ölümlerini kınadığını vurguladı. Sanchez, İsrail hükümeti tarafından eleştirilen diplomatik kriz hakkında da açıklamalarda bulundu ve insan haklarının savunulması gerektiğini söyledi.

16:53 İspanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Gösteri İspanya'nın başkenti Madrid'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla geniş katılımlı bir gösteri düzenlendi. Gösteriye birçok bakan ve yetkili katıldı. Kadına şiddete son verilmesi için binlerce kişi sloganlar atarak yürüdü. İspanya'da bu yıl içinde 52 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.

11:57 İspanya ve İsrail Arasında Diplomatik Kriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya ve Belçika Başbakanlarını terörizmi desteklemekle suçladı ve büyükelçilerini geri çağırdı. İspanya da İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni çağırarak suçlamalar hakkında izahat talep etti.

01:37 İspanya'da 'Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı' protesto edildi Başkent Madrid'deki protesto gösterisine yaklaşık 170 bin kişi katıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin sunduğu 'Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı' yaklaşık 170 bin kişinin katılımıyla protesto edildi.

23:47 İspanya'da Podemos lideri İsrail'e baskı çağrısı yaptı İspanya'da aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri ve görevdeki Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı İone Belarra, Gazze'deki 'planlı soykırıma' son vermek için İsrail'e baskıların devam etmesi gerektiğini söyledi. Belarra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının protesto edildiği yürüyüşe katılarak İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi bırakması için İspanya ve Avrupa hükümetlerinin acil önlemler alması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi ve Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmesi çağrısında bulundu.

19:05 İspanya'da Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı protesto edildi İspanya'nın başkenti Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez'in partisi Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) sunduğu Katalan ayrılıkçılara yönelik af tasarısı, yaklaşık 170 bin kişinin katılımıyla protesto edildi. Protestocular, İspanya bayrakları sallayarak ve pankartlarla Başbakan Pedro Sanchez'e tepki gösterdi. Bu af tasarısı, 1977'de getirilen genel aftan bu yana İspanya'daki en büyük ve AB'de onaylanan ilk af tasarısı olacak.

15:49 İspanya'da Katalanlara af yasa tasarısına karşı protesto İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce İspanyol, Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) Meclis'e sunduğu, ayrılıkçı Katalanlara af getirilmesini içeren yasa tasarısını protesto etti. Sağ ve aşırı sağ görüşlü 100'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla ve 'Benim adıma değil: Ne af ne de bağımsızlık referandumu. Özgürlük, birlik, eşitlik için' adıyla Madrid kent merkezinde düzenlenen gösteriye, sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da katıldı.

15:57 Real Madrid'in genç yeteneği Camavinga sakatlandı Real Madrid'in Fransız genç yeteneği Eduardo Camavinga, milli takım kampında sakatlanarak sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldi. Camavinga'nın sahalara dönmesi için 8-10 hafta sürecek bir tedavi süreci bekleniyor. Geçen hafta Real Madrid ile sözleşmesini uzatan oyuncu, bu sezon takımının tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.

02:29 İspanya'da Sağcı Grupların PSOE Protestosu Olaylı Sonuçlandı İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı grupların Sosyalist İşçi Partisi'ni (PSOE) protesto ettiği gösteri, şiddet olaylarıyla sonuçlandı. PSOE lideri Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalanlara af getirme girişimine karşı çıkan sağcılar, PSOE'nin merkez binası önünde toplandı. Göstericiler, güvenlik görevlilerine ve basın mensuplarına taş, şişe, golf topu ve meşale attı. Polis müdahale etmek zorunda kaldı ve en az 10 kişi gözaltına alındı. PSOE'nin sunduğu af yasa tasarısı ise Meclis'in önceliklerinden biri olacak.

21:10 Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, İsveç'in NATO üyeliği için başvurusunu değerlendirdi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı sunumda, İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunmasının önemini vurgulayarak, İsveç'in Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gözetmesi ve ittifak dayanışması ruhuyla hareket etmesi gerektiğini belirtti. Akçapar, Madrid ve Vilnius zirvelerinde varılan anlaşmaların ve verilen taahhütlerin takibinin Daimi Ortak Mekanizma dahil tesis olunan çoklu ve ikili iş birliği mecraları üzerinden sürdürüleceğini ifade etti.

15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir" "Londra'dan Madrid'e, Cakarta'dan İslamabad'a kadar dünyanın dört bir köşesinde meydanları dolduran yüzbinler gösteriyor ki İsrail, insanlık vicdanında da şimdiden mahkum olmuştur" "İsrail katliamlarına devam...

11:43 İspanya'da Katalan Afı Protestoları Devam Ediyor İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerine af getirilmesi girişimine karşı 9. gününü geride bırakan gösterilere polis bir kez daha müdahalede bulundu. Madrid'deki gösterilerde 6 kişi yaralandı ve 14 kişi gözaltına alındı. Gösteriler, Meclisteki güven oylamasına kadar devam edecek.

00:07 İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, Real Madrid Basketbol Takımı'na transfer oldu Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu olan 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes altyapısından Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transfer oldu. Ömer'in annesi Demet Şener, çocuklarıyla Madrid'de buluştu. Ömer'in kız kardeşi İrem'e olan benzerliği ise dikkat çekti.

01:09 İspanya'da Gösteriler Devam Ediyor İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı gösteriler ülke genelinde devam ediyor. Göstericiler, Sosyalist İşçi Partisi'nin binalarını hedef alırken, Başbakan Pedro Sanchez ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşme yaptığı yerde de protesto gösterisi düzenlendi. Gösterilerin en büyüğü Madrid'deki PSOE binası önünde gerçekleşti. Göstericiler, Başbakan Sanchez'i ve eski Katalonya özerk hükümet başkanı Carles Puigdemont'u hedef aldı. Gösterilerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

15:44 Ancelotti: Arda Güler'in sakatlığı sadece bir kas problemi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Braga maçından önce yaşadığı sakatlığın sadece bir kas problemi olduğunu belirtti. Ancelotti, Arda'nın geleceğinin parlak olduğunu ve oyuncunun hayal kırıklığına uğramasını anladığını söyledi.

03:47 Brezilya'da Amazon Ormanlarında Ormansızlaşma Yüzde 22,3 Azaldı Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve orman tahribatı, Ağustos 2022 ile Temmuz 2023 arasında yüzde 22,3 oranında azaldı. Hükümetin açıklamasına göre, bu oran 2019'dan bu yana yakalanan en düşük oran oldu. Ormansızlaşmanın 9 bini aşkın kilometrekarelik bir alana denk geldiği belirtildi. Çevre Bakanı Marina Silva, hükümetin 2030'a kadar ormansızlaşmayı tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ettiğini söyledi.

02:02 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sona erdi. Bayern Münih, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kopenhag, Manchester United'ı 4-3 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid, Braga'yı 3-0 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. Inter ve Real Sociedad da tur atlayan takımlar arasında yer aldı.

23:57 İspanya'da aşırı sağcı gruplar Katalan af girişimine karşı gösterilere devam ediyor İspanya'da aşırı sağcı gruplar, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) binaları önündeki gösterilerine devam etti. Gösterilerde çıkan çatışmaların ardından bugünkü gösteri daha sakin geçti ve polis provokatör olarak görülen kişileri uzaklaştırdı. PSOE lideri Pedro Sanchez ve ulusal basın da hedef alındı. Ayrıca Madrid dışındaki diğer büyük kentlerde de gösteriler düzenlendi. Katalonya sorunuyla ilgili olarak ise PSOE ve Sumar, af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğini alarak hükümet kurmayı planlıyor.

08:17 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik yasa taslağı protesto edildi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Katalan ayrılıkçıların serbest bırakılmasına yönelik bir yasa taslağı hazırlamasını binlerce aşırı sağcı protesto etti. Madrid'de toplanan protestocular polisle çatıştı ve faşist selam verildiği, diktatör Franco'nun marşının söylendiği görüldü. Protestolarda 36 kişi hafif yaralandı ve altı kişi gözaltına alındı.

23:43 İspanya'da Ayrılıkçı Katalan Siyasetçilere Af Girişimine Karşı Protestolar Devam Ediyor İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı aşırı sağcı gruplar, Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) parti binaları önünde toplandı. Binlerce kişi, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle müzakere yürüten PSOE'yi protesto etti. İspanyol bayrağı taşıyan gösterilere aşırı sağcı Vox partisi de destek verdi. İspanyol polisi, güvenlik önlemleri alarak protestocuların önüne geçmeye çalıştı.

20:22 İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere af planı sokakları karıştırdı İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü.

20:21 Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Arda Güler'i izledi ve Ancelotti ile görüştü A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i antrenmanda izledi ve genç oyuncu ile Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile görüştü. Montella ayrıca sakatlığı nedeniyle tedavisi uzun süren milli futbolcu Enes Ünal ile de görüştü.

14:17 İspanya'da Katalan liderlere af planına tepki: Polis göstericilere müdahale etti İspanya'nın başkenti Madrid'de polis, Başbakan Pedro Sanchez'in ayrılıkçı Katalan liderlere af çıkarma planına tepki göstererek iktidar partisinin genel merkezi önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, başkent Madrid başta olmak üzere farklı şehirlerde sokaklara döküldü. İktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezi önünde toplanan göstericiler, İspanya bayrakları taşıyarak 'Sanchez hapse', 'Puigdemont hapse' sloganları attı.

23:57 İspanya'da Katalan afı tartışmaları binlerce kişiyi sokaklara döktü İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşlarına af getirilmesi girişimine karşı binlerce kişi, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) parti binaları önünde toplandı. Aşırı sağcı Vox partisi de eyleme destek verdi. Af tartışmaları yargı içindeki kurumları da karşı karşıya getiriyor.

14:55 Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak Real Madrid - Braga mücadelesinde düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak.

14:47 Halil Umut Meler, Real Madrid - Braga maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasında Real Madrid ile Braga takımları arasındaki maçı yönetecek. Müsabaka, Madrid'deki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak ve Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.