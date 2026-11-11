İspanya'da kira ve konut krizi 14 yıl sonra ilk genel grevi başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da kira ve konut krizi 14 yıl sonra ilk genel grevi başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'da kira ve konut krizi 14 yıl sonra ilk genel grevi başlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
İspanya\'da kira ve konut krizi 14 yıl sonra ilk genel grevi başlattı
Haber Videosu

İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev başladı; çalışanlar artan kiralar, konut sıkıntısı ve tahliyeleri protesto ediyor. Liman ve otomotivde ilk saatlerde katılım yüzde 90'a ulaştı, Madrid'de toptancı halinde polis müdahalesinde 1 kişi gözaltına alındı.

İspanya'da artan kira fiyatları ve konut krizine tepki gösteren çalışanlar, 14 yıl aradan sonra sendikaların ortak desteğiyle genel greve giderken, ülke genelinde limanlardan fabrikalara kadar birçok sektörde iş durdu.

İspanya'da 14 yıl aradan sonra ilk kez ülkenin iki büyük sendikası UGT ve CCOO'nun yanı sıra diğer işçi örgütleri ve kiracı derneklerinin ortak desteğiyle genel grev düzenlendi. Ülke genelinde binlerce çalışan, artan kira fiyatları, konut sıkıntısı ve tahliyeleri protesto etmek amacıyla iş bıraktı. Yaklaşan erken genel seçimler öncesinde gerçekleştirilen grev kapsamında çok sayıda kentte protesto gösterileri düzenlenirken, limanlar, fabrikalar ve çeşitli sektörlerde faaliyetler durma noktasına geldi.

Yüksek katılım oranları dikkat çekti

UGT ve CCOO'ya göre grevin ilk saatlerinde limanlarda ve otomotiv sektöründe katılım yüzde 90'a ulaştı. Navarre bölgesindeki Volkswagen fabrikası ile Barcelona'daki SEAT fabrikası da dahil olmak üzere bazı fabrikalarda "tam iş durdurma" yaşandığı bildirildi. Sendikalar, grevin ilk aşamasında et sektöründe katılımın yüzde 85, atık toplama sektöründe yüzde 82 ve enerji sektöründe yüzde 75 olduğunu açıkladı. Sağlık ve sosyal hizmetlerde katılımın yüzde 38, posta hizmetlerinde ise yüzde 35 seviyesinde kaldığı belirtildi.

"Konut modelini baştan aşağı dönüştürene kadar durmayacağız"

Madrid Kiracılar Birliği Sözcüsü Alicia del Rio, grevin gece yarısı başlamasıyla birlikte "Konut modelini baştan aşağı dönüştürene kadar durmayacağız. Evlerin, rant elde eden azınlığın hizmetinde olmak yerine yaşamak için kullanılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toptancı halinde gerginlik yaşandı

Madrid'deki Mercamadrid toptancı halinde toplanan yaklaşık bin protestocuya polis müdahale etti. Yaşanan çatışmada biber gazı kullanan polis, bir kişiyi gözaltına aldı. 13 kişinin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

Konut açığının 2028 yılına kadar 1 milyonu aşması bekleniyor

İspanya Merkez Bankasına göre ülkede yaklaşık 750 bin konut açığı bulunuyor ve bu sayının 2028 yılına kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Daha az kişinin ev sahibi olabilmesi nedeniyle kiralık konut talebi keskin şekilde arttı ve bu durum kira piyasası üzerindeki baskıyı artırdı. İspanya Gençlik Konseyine göre ortalama bin 176 avro (bin 315 dolar) olan kira bedeli, ülkedeki gençlerin ortalama aylık maaşının yaklaşık yüzde 98,7'sine karşılık geliyor.

Sanchez, 29 Kasım'da erken seçim kararı almıştı

Ülkenin başkenti Madrid'de 87 yaşındaki bir kadının evinden tahliye edilmesinin ardından hayatını kaybetmesi, haftalarca süren protestolara ve çadır eylemlerine yol açmıştı. Parlamentonun geçen ay hükümetin tahliyeleri önlemeyi ve kira artışlarını sınırlandırmayı amaçlayan kararnamelerini reddetmesi de krize ilişkin tepkileri artırmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Başbakan Pedro Sanchez, 29 Kasım'da erken seçim kararı almıştı.

Hükümet, artan kira fiyatları ve yetersiz konut arzından büyük ölçüde sağ muhalefetin yönettiği bölge ve belediyeleri sorumlu tutmuştu. Ancak sendika liderleri ve protestocular, konut krizinde merkezi hükümetin de sorumluluğu bulunduğunu savunmuştu. Göstericiler, İspanya'da bu yıl meydana gelen ikinci ölümcül tren kazası nedeniyle de hükümete tepki göstermişti.

Kamuoyu yoklamalarında geride görünen Sosyalist Parti lideri Sanchez'in, konut krizine yönelik seçmen tepkisini kendi lehine çevirmeyi ve siyasi gündemi yakın çevresini ilgilendiren yolsuzluk soruşturmaları ile geçen ay 69 kişinin öldüğü tren kazasından uzaklaştırmayı hedeflediği değerlendirilmişti.

Öte yandan, tren makinistleri de bakım ve güvenlik yatırımlarının artırılması talebiyle salı günü greve gitmiş, eylem ülke genelinde ulaşımda büyük aksamalara neden olmuştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaEkonomiİspanyaMadridPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:22:23. #.0.2#
SON DAKİKA: İspanya'da kira ve konut krizi 14 yıl sonra ilk genel grevi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android