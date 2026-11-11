Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz - Son Dakika
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Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

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Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher\'e Vinicius Junior\'dan büyük sürpriz
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Sudan'daki iç savaş sırasında insansız hava aracı saldırısında iki bacağını kaybeden 13 yaşındaki Zaher, protez bacaklarıyla yeniden yürümeye başladı. En büyük hayali yeniden futbol oynamak olan küçük çocuğa, hayranı olduğu Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'dan sürpriz bir mesaj geldi. Brezilyalı futbolcu, Zaher'i Madrid'de bir maç izlemeye davet etti.

Sudan'da 2023 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca çocuğun hayatını altüst etti. Bu çocuklardan biri olan 13 yaşındaki Zaher, 2024 yılında başkent Hartum'da annesiyle birlikte mercimek satarken düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki bacağını kaybetti. Yaşadığı büyük acıya rağmen yeniden yürümeyi ve arkadaşlarıyla futbol oynamayı hayal eden Zaher'in hayatı, BBC'nin hikayesini duyurmasının ardından değişti.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e <a class='keyword-sd' href='/vinicius-junior/' title='Vinicius Junior'>Vinicius Junior</a>'dan büyük sürpriz

PROTEZ BACAKLARIYLA YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

BBC'nin haberini izleyen Sudan asıllı İngiltere'de yaşayan avukat Dena Latif'in öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında Zaher'in tedavisi için 45 bin sterlin toplandı. Pasaportları bulunmayan ve doğum belgeleri savaşta yok olan Zaher ile annesi Habibe, aylar süren çalışmaların ardından Mısır'ın başkenti Kahire'ye götürüldü.

Burada ameliyat geçiren ve aylarca rehabilitasyon gören Zaher, iki protez bacağı sayesinde yeniden yürümeye ve topa vurmaya başladı. Psikolojik destek de alan küçük çocuğun yaşadığı değişim, tedavisini üstlenen doktorları sevindirdi.

VINICIUS JUNIOR'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Zaher'in en sevdiği futbolcunun Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior olduğunu öğrenen BBC ekibi, küçük çocuğun hikayesini ünlü futbolcuya ulaştırdı. Vinicius Junior da Zaher için özel bir video mesajı hazırladı.

Videoda Zaher'e seslenen yıldız futbolcu, "Hikayenden haberdar oldum. Son birkaç ayın senin için ne kadar zor geçtiğini biliyorum" dedi.

Vinicius Junior, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sen çok çalışkan bir siyah adamsın. Yeni protez bacaklarını iyi kullanmanı, futbola geri dönmeni ve mutluluğu bulmanı gerçekten umuyorum. Bunu hak ediyorsun."

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

REAL MADRID MAÇINA DAVET ETTİ

Brezilyalı yıldız, mesajının sonunda Zaher'e unutamayacağı bir davette bulunarak "Sizi bir Madrid maçına davet etmek istiyorum. Birlikte bir gün geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hayranı olduğu futbolcunun kendisine seslenmesinden büyük mutluluk duyan Zaher, videoyu izledikten sonra odadan ayrılarak yeni Vinicius Junior formasıyla geri döndü. Küçük çocuk, "Vinicius'a onu sevdiğimi söyleyin. Mesajı beni gerçekten de çok şevklendirdi" dedi.

Annesi Habibe ise oğluna gösterilen destek karşısında "Sanki tüm dünya Zaher'i destekliyor, başarılı olmasını istiyor" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

EN BÜYÜK HAYALİ ARKADAŞLARIYLA FUTBOL OYNAMAK

Tedavi sürecinde özgüvenini yeniden kazanan Zaher, artık bisiklete binmek ve ata binmek gibi farklı etkinlikleri denemek istiyor. Gelecekte pilot olmayı hayal eden küçük çocuk, henüz futbol oynamasa da Sudan'daki arkadaşlarıyla yeniden sahaya çıkacağı günü bekliyor.

Savaşta iki bacağını kaybeden Zaher'e Vinicius Junior'dan büyük sürpriz

Annesiyle birlikte Hartum'a dönen Zaher'in protez bacaklarının büyüdükçe kontrol edilmesi ve yeniden ayarlanması gerekiyor. Ailesi, savaşın izlerini taşımaya devam eden Sudan'da tedavi sürecinin sürdürülebilmesini umut ediyor.

SUDAN'DA 17 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK YARDIMA MUHTAÇ

UNICEF'in verilerine göre Sudan'da 17 milyondan fazla çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor. En az 4 bin 300 çocuğun öldürüldüğü veya sakat kaldığı doğrulanırken, gerçek sayının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Zaher'in tedavisi için yardım kampanyasını başlatan Dena Latif ise küçük çocuğun hikayesinin benzer yaralanmalar yaşayan binlerce Sudanlı çocuğa daha fazla destek sağlanmasına katkıda bulunmasını umuyor.

Kaynak: BBC
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