İspanya'da Madrid-Barselona hızlı treninde çıkan yangında 283 yolcu tahliye edildi

İspanya'da Madrid-Barselona hızlı treninde çıkan yangında 283 yolcu tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende Zaragoza yakınlarında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 283 yolcu tahliye edildi, güzergahta çok sayıda sefer iptal edildi.
İspanya'da Madrid- Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende yangın çıktı.
İspanya'da Madrid-Barselona seferini yapan yüksek hızlı trende Zaragoza kentine bağlı Ricla ve Plasencia de Jalon arasından geçtiği sırada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, hattın elektriği kesildi. Trende bulunan 283 yolcu tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Güzergahtaki çok sayıda tren seferi yangın nedeniyle iptal edildi. Yetkililer, yolcuların bulunduğu vagonların yangından etkilenmediğini, yangının arka sürücü kabininde çıktığını aktardı. Yangının çıkış neden henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
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