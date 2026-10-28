Dışişleri, İspanya'da 64 kişinin öldüğü kazada Türk vatandaşının ölmediğini bildirdi - Son Dakika
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Dışişleri, İspanya'da 64 kişinin öldüğü kazada Türk vatandaşının ölmediğini bildirdi

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen ve 64 kişinin öldüğü tren kazası için başsağlığı diledi. Bakanlık, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşı bulunmadığını, gelişmelerin Madrid Büyükelçiliğince takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Bakanlık, İspanya'da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

İspanya'da Madrid-Endülüs arasında karşılıklı sefer yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 64 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: AA
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