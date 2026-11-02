Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sosyal medya hesaplarında polis ve gazeteci taklidi yaparak paylaşımlarda bulunan, sahte polis kimliği ve telsizle adliyede görevli gibi dolaşan A.U.Ş. yakalandı. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda tabanca, fişekler, telsiz ve polis ibareli kokartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibarelerle paylaşımlar yapan bir kişiyi takibe aldı. Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin A.U.Ş. olduğu belirlendi. Şahsın, duruma göre kendisini polis veya gazeteci olarak tanıttığı tespit edildi.

Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

ADLİYEDE GÖREVLİ GİBİ DOLAŞTI

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıdığı belirlenen A.U.Ş.'nin, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok noktada görevli gibi dolaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" ifadeleriyle paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi

EVİNDEN TABANCA VE POLİS KOKARTLARI ÇIKTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin evinde ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda, namlu ağzı açık bir tabanca, boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, TYT marka el telsizi ile üzerinde "Polis" yazan 8 kokart ve kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Sosyal MedyaDolandırıcıGüncelMedyaPolisİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Türk Mehmet Türk:
    Şimdide içeride gardiyan olur 0 0 Yanıtla
  • sinan su sinan su:
    niye bazi haberler yoruma kapali bolen varmi 0 0 Yanıtla
    Ümit Ümit:
    tayyipbin haberleri yorumlara kapalı tırsıyorlarda ondan tırt yani 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:15:10. #7.12#
SON DAKİKA: Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android