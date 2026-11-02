Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı - Son Dakika
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Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı

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Emir Sarıgül\'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
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Kara para soruşturmasında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, Yeni Parti Genel Merkezi tefrişatı için 250 bin doların Özgür Özel'in aracına bırakıldığı yönündeki iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında soruşturma başlattı; dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara'ya gönderilmesi bekleniyor.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yayılan "kara para" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan oğlu Emir Sarıgül'ün cezaevinden verdiği ek ifadeler siyaset gündemine bomba gibi düştü. Emir Sarıgül'ün beyanlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi.

SARIGÜL, SAVCILIĞA EK İFADE SUNDU 

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında tutuklu yargılanan Emir Sarıgül, savcılığa sunduğu ek ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu. 

EMİR SARIGÜL NE DEMİŞTİ? 

YENİ Parti'ye verilen paralara dair bildiklerini aktarmak istediğini belirten Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: "Mustafa Sarıgül tarafından Yeni Parti'ye verilmiş birtakım paralarla ilgili de bildiklerim vardır. Bunları da anlatmak istiyorum. Yeni Parti'nin Genel Merkezi'nin iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara’da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum, bunu babamdan duydum."

DOKUNULMAZLIK FEZLEKESİ ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Her iki ismin de aktif milletvekili olması nedeniyle sürecin idari ve hukuki adımları şekillenmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yeni Parti Lideri Özgür Özel hakkındaki dosyayı milletvekili soruşturmalarından sorumlu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise yapacağı incelemelerin ardından hem Özgür Özel hem de Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlayacağı fezlekeleri TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan “Partisini soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak için istifa kararı aldığını” söyleyen Mustafa Sarıgül, "Söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum." demişti. Sarıgül, geçen günlerde istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na vermiş; Yeni Parti'nin sandalye sayısı 90'a düşmüştü.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açılamada müştekilerin, "80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon euroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner, Murat Ağırel, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Emir Sarıgül tutuklanmış, Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamındaki bir diğer operasyonda yakalanan Çağlar Sezgin, Cihan Tunç ve Ümit İlker Avcı tutuklanmış, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştı. Devam eden soruşturmada Sofu Altınbaş, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı'nın da tutuklanmasına karar verilmişti.

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    Yorumlar (34)

  • ftaydin25.fa ftaydin25.fa:
    eee özgür sen naneyi yemedinmi şimdi. 22 16 Yanıtla
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Bazı haberlere özellikle yorum açmıyorsunuz gazetecilik ilkesine uyun herkese eşit olun lütfen 27 9 Yanıtla
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    yorum yapacaksan kendi özel sosyal Media hesabından yapabilirsin. kimse tutmuyor seni dostum... 10 23
    Revolver Revolver:
    Akp lehine borazanlık yapıyor bu haber sitesi neden kapatılsın 8 9
    izzet ulas izzet ulas:
    Kdının yaptığı doğru değil. Lakin Hisse alıp satmak hangi kanunda suç. Yıllardır en büyük manipilülatörler bir çok yerli ve yabancı bankalar. 9 2
    128547Ab& 128547Ab&:
    Can Ataklı: Birkaç ay önce Portekizli bir eskort yakalandı. Onun verdiği ifadede "Ben Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile teknedeydik, hepsiyle ilişkiye girdim" dedi. Bunun altından acayip bir şey çıkacak dedim. Yakında olay başka bir şekilde patlayacak. Emir Sarıgül var ama en önemlisi Ekrem İmamoğlu var. Bizim muhalif medya biraz kendinden yana olunca "özel hayata girilmez" falan diyor ama belli ki bir şey hazırlanıyor. Portekizli kadının Emir Sarıgül bölümündeyiz henüz İmamoğlu bölümüne girmedik. 8 2
    yunus deniz yunus deniz:
    çok fazla haber var bazılarına yalan haber denilerek siteyi kapatabilirler..dikkat etmek lazım.ve en büyük haber sitesi olduğu için ilk kapanacak yerde burası olur.. 2 4
  • İsmail Yıldırım İsmail Yıldırım:
    eczacıyı hoplatma geliyorlar :))) eko ile içerde tavla atarlar artık 18 12 Yanıtla
    yetiskarakoc yetiskarakoc:
    olurmu???bilardo tokuşturacaklarmış Sarigül ile birlikte:))) 5 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    evet bayılırlar hep beraber Eko ile bilardo oynarlar hahahahaha 1 1
    Çengelköylü Çengelköylü:
    SARIGÜLDE VAR ÜÇLÜ KAFADAR SARIGÜL BUNLARI BİR ARADA GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORDUR SARIGÜLÜN SAĞINDA İMAMOĞLU SOLUNDA ÖZGÜR ÖZEL ADAM DÖRT AYAK ÜSTÜNE DÜŞÜYOR KOĞUŞLARINIDA PEMBEYE BOYARLAR 1 0
    Etirol Orhan Etirol Orhan:
    ismaılll senın acık agızlarıda yanlarına gondersınler canları sıkısınca onlara basarlar ne dersın 0 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    akp nin kazanması için kılıçdaroğlunun başa gelmesi lazım!! Yeni partide bir şekilde kapatılacaktır.. 8 9 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Yunus, bu gidişle yolda yürüyen karıncayı bile 'acaba kime çalışıyor' diye suçlayacaksın; komplo kurmayı bırakıp biraz mantığın ve gerçeğin sesine kulak ver 5 2
    aykut koçak aykut koçak:
    seçime bir kaç ay kala yeni parti kapatılacak 6 1
    yunus deniz yunus deniz:
    aykut bende öyle düşünüyorum,çünkü parti kapanırsa yeni parti ekibi tekrar başka parti kurabilir.seçime giremesi zor olabilecek bir zamanda kapatmak daha mantıklı olucaktır. 2 1
    tayfun aykut tayfun aykut:
    adamlar kendileri uğraşıyor kapattırmak için 1 2
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Fonla iş bitmediki fon krizinden dolayı borsada kayıp çok çok fazla olan küçük yatırımcıya oldu .SPK uyudu yeni halka arzlara bakın hepsi dip te güven yok artık BİST'te yatırımcı filanda gelmez 4 4 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Senin don paran kaç tl onu şöylede verelim her habere don parası nedir ya bi sus artık bu habere bile don atlet 1 2
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