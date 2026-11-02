İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı

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İstanbul\'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında Sergio Conceiçao için kararını verdi. Portekizli teknik adama resmi teklif yapılırken ailesiyle birlikte tatilde olan Conceiçao'dan yanıt bekleniyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından başlayan teknik direktör arayışlarında önemli bir aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktör konusunu Yönetim Kurulu toplantısında masaya yatırdı ve Sergio Conceiçao isminde karar kıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıya resmi teklifini iletti.

YÖNETİM KURULUNDAN CONCEIÇAO KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimi, takımın başına geçecek yeni teknik direktörü belirlemek için gerçekleştirdiği toplantıda Sergio Conceiçao üzerinde uzlaştı. Sarı-lacivertliler, 51 yaşındaki Portekizli teknik adama resmi teklif yaptı. Böylece Conceiçao'nun göreve getirilmesine yönelik süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

AİLESİYLE TATİLDE, CEVABI BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Sergio Conceiçao, şu anda ailesiyle birlikte tatilde bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, resmi teklifini ilettiği deneyimli teknik adamdan gelecek yanıtı beklemeye başladı. Portekizli çalıştırıcının teklife henüz cevap vermemesi nedeniyle taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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FenerbahçeİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çağatay Edesen Çağatay Edesen:
    Yabancı teknik direktör denendi, olmadı. Türk teknik direktör denendi, olmadı. Conceiçao da olacağı yok. Uzaylı teknik direktör bulmak lazım... 2 1 Yanıtla
  • ALİ İLHAN EsKiŞeHiR ALİ İLHAN EsKiŞeHiR:
    Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz hiç şüphem kalmadı artık tek çözüm Hakan Safi çok net artık 0 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman Yusuf Çarman:
    Beşiktaş'lı olarak takip ettiğim isim, iyi hoca ama zaman verilmesi lazım. bu arada talisca olayı hayati hataydı fener için. 2 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Fenerbahçe nin Portekizli teknik direktör hastalığı bitmez sonuç hep kahır daima kahır ! 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı - Son Dakika
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