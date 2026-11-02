Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan - Son Dakika
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Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan

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Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
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Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin il olabilecek 19 ilçeyi sıraladığı açıklamada Kozan’a da yer vermesi, Adana’nın Kozan ilçesinde il olma beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçenin geçmişte vilayet olduğunu hatırlatarak il olma hakkının iade edilmesini beklediklerini söyledi ve Bahçeli’ye teşekkür etti. İlçedeki esnaf da Kozan’ın il olmasını istediklerini dile getirdi.

Adana’nın 132 bin nüfuslu Kozan ilçesinde vatandaşlar, yıllardır dile getirilen il olma talebinin gerçeğe dönüşmesini istiyor. Bahçeli’nin “100 İl, 1000 İlçe” projesi kapsamında yaptığı açıklama, ilçede memnuniyetle karşılandı.

Bahçeli’nin

“İLK DEFA BU KADAR DETAYLI AÇIKLAMA YAPILDI”

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Bahçeli’nin açıklamasının ilçede büyük heyecan ve memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Atlı, “Genel Başkanımızın bu yönde birçok defa açıklamaları oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe açıklaması geçmiş dönemlerde de gündeme gelmişti. Ancak genel başkanımızın ağzından ilçe isimleri tek tek ifade edilerek bu kadar detaylı bir açıklama ilk defa yapıldı” dedi.

Bahçeli’nin

Kozan’da da ciddi bir heyecan ve memnuniyet oluştuğunu ifade eden Atlı, “Kozan ilçemiz adına ve belediyemiz adına Bilge liderimiz Devlet Bahçeli’ye bir kez daha teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.

Bahçeli’nin

“İL OLMA HAKKIMIZIN İADE EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kozan’ın geçmişte vilayet olduğunu hatırlatan Atlı, il olma beklentisini bir itibar meselesi olarak gördüklerini söyledi. Atlı, “Biz inşallah yerel yönetimler yasasıyla birlikte il olma hakkımızın yeniden bize verileceğini, bir iadei itibar yapılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin

“ADANA MERKEZE UZAKLIK SORUN OLUYOR”

Kozan’ın yalnızca nüfusuyla değil, çevre ilçelere hizmet veren bölgesel bir merkez olmasıyla da il olma kriterlerini taşıdığını savunan Atlı, Adana merkeze uzaklık nedeniyle bazı hizmetlerde sıkıntı yaşandığını anlattı.

Bahçeli’nin

Atlı, “Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve çevremizdeki ilçeler Adana merkezden ciddi anlamda uzakta. Büyükşehirden almamız gereken mezarlık hizmeti, arıtma tesisi, asbestli boruların değiştirilmesi gibi ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. Kozan zaten adliyesi, cezaevi ve idari yapısıyla merkez olma hüviyetine sahip” dedi.

Bahçeli’nin

“MECLİSE MİLLETVEKİLİ GÖNDEREBİLİRİZ”

Kozan’ın il olması halinde kamu yatırımları, istihdam ve ekonomik hareketlilik açısından önemli kazanımlar elde edeceğini öne süren Atlı, temsil sorunu yaşadıklarını belirtti. Atlı, “Türkiye’de birçok üründe öncü konumdayız ancak kendimizi Ankara’ya duyurmakta zorlanıyoruz. Bir temsil problemimiz var. Kozan’ın il olmasıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili gönderebileceğimiz bir yapıya kavuşması, bence en büyük avantajlardan biri olacak” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin

“GÖÇ VEREN DEĞİL, GÖÇ ALAN BİR MERKEZ OLUR”

İl olması halinde Kozan’ın teşvik sisteminde de yeniden değerlendirilebileceğini ifade eden Atlı, şöyle konuştu:

“Kamu yatırımları, vergi avantajları, elektrik ve sosyal güvenlik teşvikleriyle birlikte Kozan’ın önemli bir yatırım platformuna dönüşeceğini öngörüyoruz. İlçemiz göç veren değil, göç alan bir merkez haline gelebilir. Ekonomimiz canlanır. İl özel idaresinin kurulmasıyla hizmetlerin daha kolay ulaştırılabileceği bir yapı oluşacaktır.”

Bahçeli’nin

ESNAF: KOZAN BUNU HAK EDİYOR

İlçe esnafı da il olma beklentisine ilişkin görüşlerini paylaştı. Esnaf Durmuş Ersin, “Kozan’ın il olabilecek ilçeler arasında gösterilmesinden çok mutluyuz. Devlet Bahçeli’ye bu açıklaması için teşekkür ediyoruz. Kozan bunu hak ediyor” dedi.

Bahçeli’nin

Esnaf Hatice İleri ise beklentinin özellikle çocukların geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, “Kadın olarak çocuklarımızın geleceği için bu açıklama bizi çok heyecanlandırdı. Kozan’ın 132 bin nüfusu var. Üretimiyle, kentleşmesiyle il olmaya hazır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin
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Kaynak: İHA
Devlet BahçeliMustafa AtlıPolitikaGüncelAdanaKozanSon Dakika

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