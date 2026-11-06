Antalyaspor Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı, Bursaspor 32 puanla maç fazlası lider - Son Dakika
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Antalyaspor Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı, Bursaspor 32 puanla maç fazlası lider

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Antalyaspor Bursaspor\'la 1-1 berabere kaldı, Bursaspor 32 puanla maç fazlası lider
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Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bursaspor bu sonuçla 32 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Antalyaspor 20 puanda kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor 14'üncü hafta sonunda 20 puana ulaşırken, Bursaspor ise 32 puana ulaştı.

Trendyol 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. ADO Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Gökçen yönetti. Gökçen'in yardımcılıklarını ise Sabri Öğe ve Burak Sami Şad üstlendi. Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında gelişen Bursaspor atağında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Iheanacho'nun vuruşunda top direkten döndü. Mücadelenin 12'nci dakikasında Bursaspor file bekçisi Kerem Matışlı'nın öne çıkarak uzaklaştırmak istediği top Güray Vural'ın önünde kaldı. Orta sahaya yakın bölgeden kaleyi düşünen Vural'ın şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Bursaspor'un sol kanattan gelişen atağında Boutrah'ın yerden pasını ceza sahası içerisinde Iheanacho dokunarak Antalyaspor filelerini havalandırdı. Bursaspor 1-0 öne geçti. Mücadelede 45+4'üncü dakika oynanırken gelişen Antalyaspor atağında Van de Streek'in ara pasına ters vuran Bursasporlu Bayramov topu kendi kalesine gönderdi. Mücadeleye denge geldi. 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle geçildi.

Mücadelenin 61'inci dakikasında sol kanattan gelişen Bursaspor atağında, ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Iheanacho'nun vuruşunu Antalyaspor kalecisi Pseftis kurtardı. Kaleciden dönen meşin yuvarlağa hareketlenen Iheanacho'nun yaptığı ikinci vuruşta top çizgiyi geçti ama yardımcı hakem pozisyon için bayrağını kaldırdı. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında sağ kanattan topu taşıyarak gelen Mevlüt Şimşek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şut yan ağlarda kaldı. Bursaspor'un 90'ıncı dakikada kullandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortada topu filelerle buluşturan Ertuğrul Ersoy'un golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

14'üncü hafta sonunda Antalyaspor 20 puana ulaşırken, Bursaspor ise 32 puan toplayarak maç fazlasıyla lider durumda.

Kaynak: DHA
AntalyasporBursasporTrendyolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı, Bursaspor 32 puanla maç fazlası lider - Son Dakika
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