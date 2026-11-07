Bursasporlu Bayramov\'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Bursasporlu Bayramov'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik golGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor ile Antalyaspor arasında oynanan Türkiye 1. Lig karşılaşmasında futbol sahalarında ender görülen bir gol yaşandı. Bursasporlu Bayramov, ilk yarının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından kendi kalesine gol attı. 45+6. dakikada gelen gol, mücadelenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
Türkiye 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor- Antalyaspor karşılaşması, sıra dışı bir gole sahne oldu. Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Bursasporlu Bayramov'un yaptığı hata, takımının kalesinde gol görmesine neden oldu. Ceza sahası dışından kendi ağlarını havalandıran futbolcu, alışılmışın dışında bir pozisyona imza attı.
CEZA SAHASI DIŞINDAN KENDİ KALESİNE ATTI
Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan pozisyonda Bursasporlu Bayramov, ceza sahasının dışından kendi kalesine gol gönderdi. Kale önündeki yakın mesafeli bir müdahaleden kaynaklanmayan gol, topun uzak mesafeden Bursaspor ağlarıyla buluşması nedeniyle dikkat çekti. Bayramov'un talihsiz müdahalesi, zirve yarışını ilgilendiren mücadelede takımının gol yemesine yol açtı.
45+6. DAKİKADA ŞOKE EDEN ANLAR
İlk yarının tamamlanmasına saniyeler kala gelen gol, 45+6. dakikada kayıtlara geçti. Bursasporlu futbolcunun ceza sahası dışından kendi kalesini bulması, karşılaşmanın en sıra dışı pozisyonlarından biri oldu. Bayramov'un yaptığı hata, maçın ilk yarısının son anlarına damga vurdu.
O golden kareler;
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