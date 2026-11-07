Bursasporlu Bayramov\'dan inanılmaz hata! Kendi kalesine jeneriklik gol

Türkiye 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor- Antalyaspor karşılaşması, sıra dışı bir gole sahne oldu. Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Bursasporlu Bayramov'un yaptığı hata, takımının kalesinde gol görmesine neden oldu. Ceza sahası dışından kendi ağlarını havalandıran futbolcu, alışılmışın dışında bir pozisyona imza attı.

CEZA SAHASI DIŞINDAN KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan pozisyonda Bursasporlu Bayramov, ceza sahasının dışından kendi kalesine gol gönderdi. Kale önündeki yakın mesafeli bir müdahaleden kaynaklanmayan gol, topun uzak mesafeden Bursaspor ağlarıyla buluşması nedeniyle dikkat çekti. Bayramov'un talihsiz müdahalesi, zirve yarışını ilgilendiren mücadelede takımının gol yemesine yol açtı.

45+6. DAKİKADA ŞOKE EDEN ANLAR

İlk yarının tamamlanmasına saniyeler kala gelen gol, 45+6. dakikada kayıtlara geçti. Bursasporlu futbolcunun ceza sahası dışından kendi kalesini bulması, karşılaşmanın en sıra dışı pozisyonlarından biri oldu. Bayramov'un yaptığı hata, maçın ilk yarısının son anlarına damga vurdu.

O golden kareler;