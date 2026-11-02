Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket - Son Dakika
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Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket

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Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
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ASAL Araştırma'nın 28 ilde 2 bin 20 kişiyle gerçekleştirdiği Ekim 2026 anketinde seçmenlerin yüzde 56'sı "Muhalefet partileri Türkiye'yi yönetemez" yanıtını verirken, "Yönetebilir" diyenlerin oranı yüzde 34,5'te kaldı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık şirketi, Ekim 2026 dönemine ilişkin gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 28 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında, seçmenlerin muhalefet partilerinin ülke yönetimindeki yeterliliğine bakışı mercek altına alındı.

MUHALEFET SINIFTA KALDI 

Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen "Sizce muhalefet partileri Türkiye'yi yönetebilir mi?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmenin büyük çoğunluğunun muhalefete karşı mesafeli olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 56,0'sı "Hayır, yönetemez" yanıtını verirken, "Evet, yönetebilir" diyenlerin oranı yüzde 34,5'te kaldı. Görüş bildirmeyen veya kararsız kalan "Fikrim yok/Cevap yok" seçeneğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti. 

Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket

Geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede ise "Hayır, yönetemez" diyenlerin oranı yüzde 61,9'a ulaşırken, "Evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 38,1 seviyesinde gerçekleşti.

ANKETİN KÜNYESİ VE METODOLOJİSİ

Ekim 2026 araştırmasının detaylarına göre çalışma; 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde gerçekleştirildi. 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 020 kişiyle Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemi kullanılarak yapılan araştırmanın güven sınırı yüzde 95, hata payı ise +/- 2,41 olarak açıklandı. Örneklem dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayılarının esas alındığı bildirildi.

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