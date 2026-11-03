ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir - Son Dakika
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ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

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ABD sandık başına gidiyor! Trump\'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
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ABD'de seçmenler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk iki yılını değerlendirecek kritik ara seçimler için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisinin 435, Senatonun ise 35 sandalyesinin belirleneceği seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçirebileceği değerlendiriliyor. İran'la savaş, yükselen akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığı seçmenlerin öncelikli gündemini oluştururken, sonuçların Trump'ın kalan iki yıllık görev sürecini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

ABD'de bugün yapılacak ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki en önemli siyasi sınavlardan biri olacak. Seçmenler, Trump yönetiminin ilk iki yıllık performansını değerlendirirken Kongrenin iki kanadındaki güç dengelerini de belirleyecek.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen ara seçimlerin yalnızca ikisinde görevdeki başkanın partisi Kongrede sandalye kaybı yaşamadı. Tarihsel eğilim, bu seçimde Cumhuriyetçilerin karşı karşıya olduğu zorlu tabloyu ortaya koyuyor.

Trump'ın kamuoyu desteği en düşük seviyelerine yakın seyrederken, özellikle İran'la savaş ve bunun sonucunda yükselen akaryakıt fiyatları seçmenlerin tepkisini artırıyor.

TRUMP: BEN DE OY PUSULASINDAYMIŞIM GİBİ DAVRANIN

Seçim kampanyasının merkezinde Donald Trump yer alıyor. Cumhuriyetçi seçmenleri sandığa gitmeye çağıran Trump, destekçilerine defalarca "Ben de oy pusulasındaymışım gibi davranın." mesajını verdi.

Trump, ekim ayının başından bu yana 20'den fazla seçim mitingi düzenledi. Mitinglerin büyük bölümünün 2024 başkanlık seçimlerinde rahatlıkla kazandığı eyaletlerde yapılması, Cumhuriyetçilerin kendi güçlü bölgelerinde bile yoğun kampanya yürüttüğünü gösterdi.

Cumhuriyetçiler, Demokrat adayları radikal ve ülkenin değerlerine aykırı olmakla suçlarken Trump, pazartesi günü Washington'da yaptığı konuşmada, "Demokrat Parti, Amerikan tarihinin en aşırı ve tehlikeli aday kadrosunu belirledi." ifadelerini kullandı.

SEÇMENİN ÖNCELİĞİ HAYAT PAHALILIĞI

Kamuoyu araştırmalarına göre seçmenlerin en önemli gündem maddesi hayat pahalılığı. Trump'ın kapsamlı gümrük tarifeleri ve şubat ayında İran'a yönelik askeri saldırı kararı, ülkede maliyetlerin yükselmesine neden oldu.

Anketler, seçmenlerin önemli bir bölümünün Trump yönetiminin ekonomik sorunlarla mücadelesinden memnun olmadığını ortaya koyuyor.

Cumhuriyetçi adaylar ise Trump'ın güçlü siyasi etkisi nedeniyle başkanın politikalarından uzaklaşmakta zorlanıyor.

ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TAMAMI, SENATONUN 35 SANDALYESİ YENİLENECEK

Ara seçimlerde ABD Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için oy kullanılacak.

Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde edebilmesi için Cumhuriyetçilerden en az 3 sandalye kazanması gerekiyor. Senatoda çoğunluğa ulaşabilmeleri için ise en az 4 sandalye elde etmeleri şart.

Demokratların Kongrenin iki kanadından birinde çoğunluğu sağlaması, Trump yönetiminin yasama faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir.

Demokratların kontrolündeki bir Temsilciler Meclisi veya Senato, Trump yönetimine yönelik çıkar çatışması iddiaları hakkında soruşturmalar başlatabilir ve yasa tasarılarının onaylanması karşılığında taviz isteyebilir.

Senatonun Demokratların kontrolüne geçmesi halinde ise Trump'ın üst düzey atamaları ve olası Yüksek Mahkeme üyeliği adaylıkları engellenebilir.

SENATODA 10'A YAKIN EYALETTE KIYASIYA YARIŞ

Senato çoğunluğunun kaderi, yaklaşık 10 eyaletteki çekişmeli seçimlerle belirlenecek. Bu yarışların büyük bölümü Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerde yaşanıyor.

Demokratların çoğunluğu kazanabilmesi için mevcut sandalyelerini koruması ve Cumhuriyetçilerin elindeki en az 4 sandalyeyi kazanması gerekiyor.

Özellikle Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Ohio, Güney Carolina ve Teksas'taki yarışlar dikkat çekiyor. Bu eyaletlerin tamamında Trump, 2024 başkanlık seçimlerini çift haneli oy farklarıyla kazanmıştı.

Anketler, Demokrat adayların bu eyaletlerde ya küçük farklarla önde olduğunu ya da Cumhuriyetçi rakiplerine yakın oranlarda destek aldığını gösteriyor.

ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

MICHIGAN'DA SÜRPRİZ DESTEK DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Michigan'daki Senato yarışı, Demokrat Abdul El-Sayed ile eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers arasında geçiyor.

42 yaşındaki El-Sayed'in karşısında 63 yaşındaki Rogers bulunurken, Demokrat Parti ön seçimlerini az farkla kaybeden Haley Stevens'ın pazar günü Rogers'a destek açıklaması yapması yarışta beklenmedik bir gelişme oldu.

El-Sayed'in seçilmesi halinde ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olacak olması da Michigan yarışını öne çıkarıyor.

İsrail'e yönelik eleştirileri ve herkesi kapsayan sağlık hizmeti gibi ilerici politikaları savunmasıyla tanınan El-Sayed'in olası zaferi, Demokrat Partinin sol kanadı açısından 2028 başkanlık seçimleri öncesinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ALASKA'DA İSİM BENZERLİĞİ KRİZİ

Alaska'daki Senato seçimleri ise dikkat çekici bir tartışmaya sahne oldu.

New York Times'ın haberine göre Demokrat aday Mary Peltola'nın kampanyası, Cumhuriyetçi rakibi Dan Sullivan ile aynı adı ve soyadı taşıyan üçüncü bir adayın yarışa katılmasına yardımcı oldu.

53 yaşındaki Peltola iddiaları reddederken, Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı konuyla ilgili ceza soruşturması başlattı.

Bakanlık ayrıca seçim sonuçlarının resmen onaylanmasını engellemek için dava açtı. Ancak mahkeme, söz konusu girişimi reddetti.

ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

TEKSAS'TA ELON MUSK FAKTÖRÜ

Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır güçlü olduğu Teksas'ta Demokrat aday James Talarico, partisinin Senato seçimlerini kazanma umutlarını yeniden artırdı.

37 yaşındaki Talarico'nun rakibi, çeşitli skandallarla anılan 63 yaşındaki Cumhuriyetçi Teksas Başsavcısı Ken Paxton oldu.

Paxton, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Cumhuriyetçilere yönelik büyük mali desteğinden yararlandı.

Musk'ın Cumhuriyetçilerin Kongredeki çoğunluğunu korumasına yardımcı olmak amacıyla yüz milyonlarca dolar harcadığı, toplam desteğinin 366 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

KANSAS'TA TARİHİ SONUÇ İHTİMALİ

Kansas'ta Demokrat aday Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall karşısında anketlerde küçük bir farkla önde bulunuyor.

62 yaşındaki Hamilton, büyük bir kilisenin papazı olarak tanınırken, rakibi Marshall 66 yaşında.

Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini 16 puandan fazla farkla kazandığı Kansas, yaklaşık bir asırdır Demokrat bir senatör seçmedi.

MAINE'DE CUMHURİYETÇİ SENATÖRÜN ZORLU SINAVI

Maine eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, altıncı dönem için yeniden seçilmeye çalışıyor.

73 yaşındaki Collins'in rakibi, eski eyalet senatosu başkanı 58 yaşındaki Demokrat Troy Jackson oldu.

Jackson, Demokrat aday Graham Platner'ın hakkındaki uygunsuz davranış suçlamalarının ardından yarıştan çekilmesiyle partisinin adayı haline geldi. Platner ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Demokrat seçmenlerin ağırlıkta olduğu Maine'de Collins'in siyasi geleceği de seçimlerin dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNDE DEMOKRATLAR AVANTAJLI

Reuters'ın önde gelen seçim tahmin kuruluşlarının değerlendirmelerine dayanan analizine göre Temsilciler Meclisindeki 47 yarış çekişmeli olarak görülüyor.

Diğer bölgelerde sonuçların tahmin edildiği gibi gerçekleşmesi halinde Demokratların çoğunluğu elde etmek için çekişmeli yarışların yalnızca 13'ünü kazanması yeterli olacak.

Temsilciler Meclisi yarışlarının önemli bölümü, Trump'ın 2024 seçimlerinde çift haneli farklarla kazandığı Cumhuriyetçi bölgelerde yaşanıyor.

Trump'ın desteklediği ve bazı eyaletlerde seçim bölgelerinin sınırlarını Cumhuriyetçiler lehine değiştirmeyi amaçlayan girişimlerin ise Beyaz Saray'ın beklediği avantajı sağlamadığı değerlendiriliyor.

ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir

TRUMP YÖNETİMİNDEN SEÇİM SÜRECİNE HUKUKİ MÜDAHALELER

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesi halinde Trump'ın sonuçlara itiraz edebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Trump yönetimindeki Adalet Bakanlığı, Alaska'daki girişimlerinin yanı sıra Kaliforniya'da da geçersiz olabileceğini savunduğu oy pusulalarının sayılmasını engellemek amacıyla dava açtı.

Seçim süreçlerinin siyasi etkiden uzak tutulmasını amaçlayan uzun yıllara dayanan uygulamalardan farklı olarak değerlendirilen bu müdahaleler tartışma yarattı.

ABD Yüksek Mahkemesi ise pazartesi günü Trump yönetiminin Kaliforniya'daki davada acil karar alınması yönündeki talebini reddetti.

36 EYALETTE VALİLİK SEÇİMİ DE YAPILACAK

Kongre seçimlerinin yanı sıra yaklaşık 36 eyalette valilik seçimleri de gerçekleştirilecek.

Seçmenler ayrıca binlerce eyalet meclisi üyeliği için oy kullanacak. Milyarderlere yönelik vergi düzenlemelerinden kürtaj haklarına kadar çeşitli konularda halk oylamaları da yapılacak.

Ara seçimlerin sonuçları, Trump'ın ikinci döneminin kalan iki yılında Kongre ile ilişkilerini ve siyasi gündemini doğrudan etkileyecek.

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