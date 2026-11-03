Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti - Son Dakika
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Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

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Son ankette Özgür Özel\'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
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Metropoll Araştırma'nın Temmuz ve Ekim 2026 dönemlerine ilişkin siyasi parti oy oranları karşılaştırmasında dikkat çeken değişimler yaşandı. Üç aylık süreçte YENİ Parti'nin oy oranında 14,20 puanlık düşüş kaydedilirken, AK Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy oranları yükseldi.

Metropoll Araştırma'nın Temmuz ve Ekim 2026 dönemlerine ilişkin siyasi parti oy oranlarını karşılaştırdığı araştırmada dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Üç aylık süreçte bazı partiler seçmen desteğini artırırken, bazıları önemli ölçüde oy kaybetti.  Araştırmada kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasıyla elde edilen sonuçlar, siyasi partilerin seçmen desteğinde üç ay içinde yaşanan değişimi ortaya koydu.

YENİ PARTİ'NİN OY ORANINDA 14,20 PUANLIK DÜŞÜŞ

Temmuz ayında yüzde 39,20 olarak ölçülen YENİ Parti'nin oy oranı, ekim ayında yüzde 25'e geriledi. Üç aylık dönemde 14,20 puanlık düşüş yaşayan parti, karşılaştırmada en yüksek oy kaybının kaydedildiği siyasi parti oldu.

Temmuz ayı verilerinde ilk sırada bulunan YENİ Parti, ekim ayı sonuçlarında ikinci sırada yer aldı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 31,90'A YÜKSELDİ

AK Parti'nin temmuz ayında yüzde 28,98 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 31,90 olarak ölçüldü. Böylece partinin seçmen desteğinde üç aylık süreçte 2,92 puanlık artış kaydedildi.

Bu değişimle birlikte AK Parti, ekim ayı araştırmasında en yüksek oy oranına sahip parti olarak öne çıktı.

Son ankette <a class='keyword-sd' href='/ozgur-ozel/' title='Özgür Özel'>Özgür Özel</a>'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ'DE YÜKSELİŞ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de DEM Parti ve İYİ Parti'nin oy oranlarında yaşanan artış oldu. DEM Parti, temmuz ayında yüzde 6,99 olan oy oranını ekim ayında yüzde 10,60'a taşıdı. Partinin oy oranında 3,61 puanlık yükseliş kaydedildi.

İYİ Parti'nin oy oranı ise aynı dönemde yüzde 5,05'ten yüzde 8,50'ye çıktı. Üç ayda 3,45 puanlık artış yaşayan İYİ Parti, ekim ayı sonuçlarında dördüncü sırada yer aldı.

MHP YÜKSELDİ, CHP'DE SINIRLI DÜŞÜŞ YAŞANDI

MHP'nin temmuz ayında yüzde 4,66 olarak ölçülen oy oranı, ekim ayında yüzde 6,60'a ulaştı. Partinin oy oranında 1,94 puanlık artış görüldü.

CHP'nin oy oranında ise sınırlı bir gerileme kaydedildi. Temmuz ayında yüzde 3,75 olan oran, ekim ayında yüzde 3,50'ye düşerek 0,25 puan azaldı.

YENİDEN REFAH VE ANAHTAR PARTİ OYLARINI ARTIRDI

Yeniden Refah Partisi'nin temmuz ayında yüzde 2,20 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 3,40'a yükseldi. Partinin üç aylık dönemdeki artışı 1,20 puan oldu.

Anahtar Parti de oy oranını yüzde 1,68'den yüzde 3,20'ye çıkardı. Böylece partinin seçmen desteğinde 1,52 puanlık yükseliş kaydedildi.

ZAFER PARTİSİ'NDE GERİLEME, TİP VE SAADET'TE ARTIŞ

Zafer Partisi'nin temmuz ayında yüzde 3,36 olan oy oranı, ekim ayında yüzde 2,90'a geriledi. Partinin oy oranında 0,46 puanlık düşüş yaşandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise aynı dönemde yüzde 1,55'ten yüzde 2'ye yükselerek 0,45 puanlık artış kaydetti. Saadet Partisi'nin oy oranı da yüzde 1,29'dan yüzde 1,40'a çıkarak 0,11 puan arttı.

Araştırmada diğer partilerin toplam oy oranı ise temmuz ayındaki yüzde 1,68 seviyesinden ekim ayında yüzde 1'e geriledi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Haber58 Haber58:
    siz öyle hayel ediyorsunuz 29 5 Yanıtla
    hay.hay.17@hotmail.com [email protected]:
    sen Öcalan'a villa yap oyumuz yükseldi de haa düğününde ne takacan bütün muhalefet partileri merak ediyor 7 3
    hay.hay.17@hotmail.com [email protected]:
    rakamları tüik vermiştir 8 1
    doğrucu davut doğrucu davut:
    24 senedir iktidar hayal ederken mezarlıkta rakı içip, erkek koruması ile basılanlar kim? 2 2
  • yüksel altun yüksel altun:
    admin algı yaratma Sözcü gazetesi farklı yapıyor. sen iktidar yandaşısın galiba… 19 4 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Galiba mı iktidarın yayın organı 10 2
  • Emre YILDIRIM Emre YILDIRIM:
    sallayın bakalım sandıkta görüşürüz 21 2 Yanıtla
  • Öztürkler Öztürkler:
    Bu sayıları rüyanızda mı yaptınız.Seçimde görecez bakalım ne alacak akp 18 3 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bu saatten sonra bastakilere oy verenlerin beyinleri arastırılmali bence 14 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti - Son Dakika
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