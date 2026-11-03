Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarında mutlu sona ulaşıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Sergio Conceiçao ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Yönetim, Portekizli teknik adamı 4 Kasım'da oynanacak Liverpool maçından önce İstanbul'a getirerek karşılaşmayı tribünden takip etmesini hedefliyor.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda beklenen gelişme yaşandı. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin, Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Daha önce sözleşme süresi konusunda yaşanan pürüzün giderildiği ve tarafların 1,5 yıllık kontratta el sıkıştığı belirtildi.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

1,5 YILLIK SÖZLEŞMEDE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Sergio Conceiçao ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin başlangıçta 1,5 yıllık sözleşme önerdiği, Portekizli teknik adamın ise 2,5 yıllık kontrat istediği öğrenilmişti. Görüşmelerin ardından tarafların Fenerbahçe'nin önerdiği 1,5 yıllık sözleşme üzerinde mutabakata vardığı aktarıldı.

LIVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYEBİLİR

Fenerbahçe yönetiminin, Sergio Conceiçao'yu 4 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasından önce İstanbul'a getirmek istediği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin hedefi, Portekizli çalıştırıcının kritik mücadeleyi tribünden takip etmesi. Conceiçao'nun İstanbul'a gelişine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

JORGE JESUS'TAN OLUMLU REFERANS

Fenerbahçe'nin daha önce görev yapan teknik direktörü Jorge Jesus'un da Sergio Conceiçao hakkında görüş bildirdiği öğrenildi. Yönetimin fikrine başvurduğu Jesus'un vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" sözlerini kullandığı ve olumlu referans verdiği aktarıldı.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

PORTO'DA 11 KUPA KAZANDI

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, daha sonra Academica Coimbra, Braga, Vitoria Guimaraes ve Nantes'ta görev yaptı. 2017 yılında Porto'nun başına geçen Portekizli çalıştırıcı, burada geçirdiği 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 4 Portekiz Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Portekiz Lig Kupası kazandı. Toplam 11 kupayla Porto tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına girdi.

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

MILAN'DA DA KUPA KALDIRDI

Aralık 2024'te Milan'ın başına geçen Conceiçao, İtalyan ekibiyle Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ancak ligde beklenen sonuçların alınamaması üzerine Mayıs 2025'te görevinden ayrıldı. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Haziran 2026'da bu kulüple yollarını ayırdı. Conceiçao'nun teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupası bulunuyor.

Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyorFenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktıİstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleriKavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
FenerbahçeLiverpoolİstanbulSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    kesinlikle yanlış bir karar olur, en fazla sezon sonuna kadar bir ton tazminatla kovulur… Haksız çıkarsam Beşiktaş şampiyon olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Ahmet Nazif Zorlu kimdir Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi Ahmet Nazif Zorlu kimdir? Denizli’den dünyaya uzanan başarı hikayesi
Ahmet Nazif Zorlu’nun ardından dev şirketler kaldı İşte o markalar Ahmet Nazif Zorlu'nun ardından dev şirketler kaldı! İşte o markalar
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim Eski İsrail askeri Ayelet Kroizer: Medyaya giden bilgileri manipüle ettim
Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi Ağrılarına 20 yıl inanılmayan genç kadının ötenazi talebi reddedildi
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler Yanıt çok sert oldu İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu Ortalık karıştı Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
TikTok’ta bu da oldu Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar
Otogaza dev zam pompaya yansıdı Fiyatlar 50 lirayı aştı Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
09:01
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı Tribünler şaşkına döndü
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
08:58
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü
Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
08:21
Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği
Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
07:49
ABD ile İran arasında ipler koptu Gece yarısı art arda 5 patlama
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama
07:38
İsrail tehdidi Suriye’de tüm planları değiştirdi Bakanlıklar tek tek taşınıyor
İsrail tehdidi Suriye'de tüm planları değiştirdi! Bakanlıklar tek tek taşınıyor
07:29
Otogaza dev zam pompaya yansıdı Fiyatlar 50 lirayı aştı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı
06:55
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu Ortalık karıştı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı
23:50
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı Cezası ağır oldu
Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooterlı gence tokat attı! Cezası ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 09:22:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android