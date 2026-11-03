Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler - Son Dakika
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Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler

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Trump ve Putin geliyor! Çin\'de bıçakları bile zincirlediler
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Trump ve Putin geliyor! Çin\'de bıçakları bile zincirlediler
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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Liderler Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Cinping'in katılımının beklendiği zirve öncesinde bazı restoranlarda mutfak bıçakları zincir ve asma kilitlerle sabitlendi. Restoranlarda yemek hazırlamayı zorlaştıran uygulamanın yanı sıra kentte kesici alet siparişlerine yönelik kısıtlamalar da gündeme geldi.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde, APEC Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Kentin Longhua bölgesinde faaliyet gösteren bir restoranın sahibi yayımladığı videoda mutfağındaki bıçakların metal zincirlerle sabitlendiğini gösterdi.

Restoran sahibi, zincirlerin polis ekipleri tarafından işletmeye gelinerek takıldığını ileri sürdü. Benzer uygulamaların çevredeki diğer işletmelerde de hayata geçirildiğini duyduğunu belirten işletmeci, yemek hazırlarken bıçakların zincirli şekilde kullanılmasının işlerini zorlaştırdığını anlattı.

BIÇAK SİPARİŞLERİNE DE KISITLAMA İDDİASI

Tayvan basınında yer alan haberlere göre güvenlik tedbirleri yalnızca restoranlarla sınırlı kalmadı. Shenzhen'e internet üzerinden bıçak siparişi vermek isteyen bazı kişilerin de kısıtlamalarla karşılaştığı öne sürüldü.

Bir kullanıcı, Shenzhen'deki yakınının adresine mutfak bıçağı sipariş etmek istediğinde işlemi tamamlayamadığını, müşteri hizmetlerinden 28 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında kente belirli türde kesici aletlerin gönderilmesine izin verilmediği bilgisini aldığını aktardı.

Ancak bıçakların zincirlenmesi uygulamasının kent genelinde zorunlu olduğuna veya tüm kargo şirketlerinin aynı yasağı uyguladığına ilişkin resmi doğrulama bulunmuyor.

ZİRVE ÖNCESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Shenzhen'de zirve hazırlıkları kapsamında insansız hava araçlarının uçuşlarına yönelik kısıtlamalar getirildi. Kentte metro istasyonlarında yolcu ve çanta kontrolleri sıklaştırılırken, yangın güvenliği denetimleri de artırıldı.

Guangdong eyaleti yetkilileri, 1 Kasım'da APEC zirvesi için güvenlik hazırlıklarını ele aldı. Toplantıda, Shenzhen'e diğer bölgelerden ek polis gücü gönderilmesi, kritik noktaların korunması ve tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik kontrollerin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

TRUMP, PUTİN VE Şİ'NİN BULUŞMASI BEKLENİYOR

21 ekonominin yer aldığı APEC'in liderler zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de gerçekleştirilecek. Zirveye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması bekleniyor.

Üç liderin zirve kapsamında bir araya gelmesi ihtimali de uluslararası basında yer aldı. Kremlin yetkilileri, üçlü görüşme olasılığının ele alındığını açıklarken, görüşmenin gerçekleşeceğine ilişkin kesinleşmiş bir program henüz duyurulmadı.

BIÇAKLARIN ZİNCİRLENMESİ TARTIŞMA YARATTI

Restoranlarda kullanılan mutfak bıçaklarının zincir ve kilitlerle sabitlenmesi, güvenlik tedbirlerinin kapsamına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Shenzhen polisinin daha önce de numarasız ve kontrol altındaki kesici aletlerin satışına yönelik denetimler gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak restoranlarda kullanılan mutfak bıçaklarının zincirlenmesine ilişkin uygulamanın resmi kapsamı ve doğrudan APEC zirvesi nedeniyle başlatılıp başlatılmadığı henüz netlik kazanmadı.

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    Yorumlar (2)

  • mehmet yusuf mehmet yusuf:
    SİZ DAHA YENİ Mİ ÖĞRENİYORSUNUZ BUNU ÇİN YILLARDIR BU UYGULAMAYI DOĞU TÜRKİSTAN'DA UYGULUYOR ZATEN SİZİN HABERİNİZ YOKMUYDU? ÇİN DOĞU TÜRKİSYAN'DA SİSTEMATİK SOYKIRIM UYGULUYOR ÇİN DIŞA KAPALI BİR ÜLKE OLDUĞU İÇİN DIŞARIDAN MEDYA GİREMİYOR DOLAYISIYLA FİLİSTİN KADAR SESİMİZ DUYULMUYOR MAALESEF!!! YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ DOĞU TÜRKİSTAN 1 0 Yanıtla
  • 7v8v5v67rx 7v8v5v67rx:
    abartmış 0 0 Yanıtla
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