Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak - Son Dakika
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Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak

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Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışın hesaplanmasında esas alınan oran yüzde 27,83 olarak belirlendi. Yeni yılda ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve birçok kalemde bu oranda artış yapılması bekleniyor.

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı verileriyle birlikte 2027 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Her yıl vergi, harç ve çeşitli cezaların güncellenmesinde kullanılan bu oran, yeni yılda vatandaşların ödeyeceği birçok tutarın belirlenmesinde etkili olacak.

EHLİYET, PASAPORT VE MTV'YE ZAM BEKLENİYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte gözler 2027 yılında uygulanacak yeni vergi ve harç tutarlarına çevrildi. Ehliyet ve pasaport harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve çeşitli idari para cezalarında yüzde 27,83 oranında artış yapılması bekleniyor.

Gelir vergisi tarifesindeki dilimlerin de yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellenmesi öngörülüyor. Ancak bazı vergi ve harçlarda yasal düzenlemeler ve Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler kapsamında farklı artış oranları uygulanabiliyor.

İşte artış sonrası yeni yılda uygulanacak ceza, harç ve vergiler:

TRAFİKTE KAVGA ETMENİN CEZASI 230 BİN LİRA

  • Kavga amacıyla araçtan inme: 230 bin 202 TL
  • Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanma: 255 bin 780 TL
  • Trafikte makas atma:  115 bin TL
  • Düğün konvoyuyla trafiği engelleme: 230 bin 202 TL
  • Alkollü araç kullanma (başlangıç cezası): 31 bin 973 TL
  • Seyir halinde cep telefonu kullanma: 6 bin 395 TL
  • Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 395 TL

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARINDA YENİ RAKAMLAR

Yüzde 27,83'luk artış sonrası pasaport ve ehliyet harçları da yükselecek. Hesaplamalara göre 10 yıllık pasaport harcı 13 bin 410 liradan 17 bin 150 liraya çıkacak.

Diğer tutarlar ise şöyle:

  • 3 yıllık pasaport: 12 bin 170 TL
  • 2 yıllık pasaport: 8 bin 566 TL
  • 1 yıllık pasaport: 5 bin 247 TL
  • 6 aya kadar pasaport: 3 bin 589 TL
  • B sınıfı ehliyet harcı: 8 bin 638 TL
  • A sınıfı ehliyet harcı: 2 bin 863 TL
  • Yurt dışı çıkış harcı: 1.599 TL

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ 70 BİN LİRAYA DAYANACAK

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcında da artış yaşanacak. 2026 yılında 54 bin 258 lira olan kayıt ücretinin, yüzde 27,84'luk artışla 69 bin 391 liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Telefon hattı ilk abonelik tesis ücretinin ise 700 liradan 895 liraya yükselmesi öngörülüyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ DE ARTACAK

1300-1600 cm³ motor hacmine sahip sıfır araçlar için örnek MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ortalama değişimi esas alınarak hesaplanıyor.

Bu oran, takip eden takvim yılında çeşitli vergi, harç ve cezaların güncellenmesinde temel göstergelerden biri olarak kullanılıyor.

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Türkiye İstatistik KurumuGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    yüzde 3 e takım aylık enflasyonun sebebi belli oldu. maksat yeniden değerleme oranını yükseltmek. Kasım Aralık sıfırında enflasyon görürüz artık 12 1 Yanıtla
  • Nihat Coktas Nihat Coktas:
    yazacak çok şey var ama değmez 9 1 Yanıtla
  • Uğur Uğur:
    Yazıyorum, ama yayınlanmıyor anlayın artık... 4 0 Yanıtla
  • deli dumrul deli dumrul:
    umarım asgari ücrete zam yaparken de bu şekilde bol keseden oranlarla zam yaparsınız 2 1 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    sebeb sizlersiniz size yok makarnaya ekstra zam gelmeli 0 1
  • Mert Can Mert Can:
    PEEKİİ YAA EMEKLİYE MEMURA DA 27.8 ZAM VERECEKMİSİNİZ 1 1 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    zaten emekli ve memur bu dediğin oranı alıyor. neyin kafasını yaşıyorsunuz ya hu. azıcık bilgi sahibi olun sonra fikir sahibi olun. bu 27.8 denilen oran yıllık enflasyon oranı memurun emeklinin aldığı maaş zammı da birebir aynı hatta bazı yıllar refah payı da veriliyor memura emekliye 0 0
    vedat cici vedat cici:
    sebeb sizsiniz size yok 0 0
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