Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 artış gösterdi. Böylece aylık enflasyon, eylül ayına göre 0,74 puan yükseldi. Yıllık enflasyon ise 29,77 oldu.

EYLÜL AYINDA YÜZDE 1,84 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, bir önceki yılın aralık ayına kıyasla artış yüzde 24,32 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kasım ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

YENİDEN DEĞERLENME ORANI YÜZDE 27,83

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 artış gösterdi. Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,28'E ULAŞTI

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE artışı aylık yüzde 2,58 olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oranında enflasyon gerçekleşti. Dört aylık toplam TÜFE artışı yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.