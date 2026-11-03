Enflasyon rakamları açıklandı - Son Dakika
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Enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı
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Ekim ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ekim ayında enflasyon yüzde 2,58 artarak yıllık 29,77 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 artış gösterdi. Böylece aylık enflasyon, eylül ayına göre 0,74 puan yükseldi. Yıllık enflasyon ise 29,77 oldu.

EYLÜL AYINDA YÜZDE 1,84 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Eylül ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 artarken, bir önceki yılın aralık ayına kıyasla artış yüzde 24,32 olarak kaydedilmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşmişti.

 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kasım ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yüzde 31,23 olarak hesaplandı.

YENİDEN DEĞERLENME ORANI YÜZDE 27,83

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,83 artış gösterdi. Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,28'E ULAŞTI

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı TÜFE artışı aylık yüzde 2,58 olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ikinci yarısında temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84, eylülde yüzde 1,84 ve ekimde yüzde 2,58 oranında enflasyon gerçekleşti. Dört aylık toplam TÜFE artışı yüzde 8,28 seviyesine ulaştı.

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Türkiye İstatistik KurumuGüncelEylülMemurSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Emre emre Emre emre:
    nasıl 2.58 ya ben 0.95 falan bekliyordum,Türk kendine gel özüne dön lütfen 36 3 Yanıtla
    rasım gürdamur rasım gürdamur:
    Emekliye küçük bir rahatlama zammı dediler ya bu işte. 15 1
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bu ülkede binlerce makam aracı var; üstelik çoğu yabancı ve lüks marka. Yerli otomobilimiz TOGG dururken neden hâlâ bu kadar pahalı araçlar tercih ediliyor? Madem bu ülke bu kadar zengin, önce emeklinin, asgari ücretlinin, işçinin ve memurun hakkını verin. Millet artık doyumsuzluğun bedelini ödemekten bıktı. Önce milletin refahı 9 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    maaş artış oranları; piyasadaki ev, arsa, benzin, et, araba vb nin artış oranından geri değil. isteyen son 10 yılın bu kalemlerdeki artış oranına baksın. 7 sene önce 6 bin tl maaş alıyordum şimdi 120 bin TL. ekmek 1 tl idi, şimdi 15 tl. demek ki maaşlar piyasanın gerçek rakamlarının gerisinde değil. 4 23 Yanıtla
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    seni doğrucular silkelemiş, şıhında 1 simit üzerinden hesap yapıyordu, sende öğrencisiymişsin bellii...... 16 1
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Sana akılı yaprakla itekleyeceksin, uzurukla geri atarsın 11 1
    Taner Toraman Taner Toraman:
    Olur olmadık yerde böyle boş konuşma seni silkerler 3 1
    doğrucu davut doğrucu davut:
    burada küfürlü konuşanlar fikri olmayıp sadece küfürle karşılık verebilen zavallılardır. bu mahallede bu tipler normal ama. sarıgüller gibi, irfan değirmenci gibi ... burada küfredenler de bence sıkıntısını, kaşıntısını onlarla gidersin. 0 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami kos sizinkilere yalan taaruzuna gecti 13 1 Yanıtla
  • irhanlar party organizasyon irhanlar party organizasyon:
    kimi kandırıyorsunuz beee ben ılk okul mezunuyum ben az egıtım gormus bır ınsan olarak bunu dusunuyorsam daha bırsey demıyorum 10 0 Yanıtla
    doğrucu davut doğrucu davut:
    ne düşündüğünü yazmamışsın broooo, ne düşündüğünü nereden bilelim:))) biraz daha eğitim al bence... 2 4
  • Zafer Cebeci, Zafer Cebeci,:
    asgari ücrete zam yapılmadığı sürece hiçbir şeye hiçbir şekilde zam yapılmaması tasarısı olması lazım. 2 ay önce 250 lira olan çay şu an 450 lira asgari ücret aynı. 8 0 Yanıtla
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